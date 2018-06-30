Число трудоустроенных жителей в Латвии стало на 1,1% больше (2)

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Общество | 30 июня 2018 года, 14:06

Число работников, вносящих обязательные взносы государственного социального страхования, за первые четыре месяца этого года увеличилось на 1,1%, свидетельствует информация Службы госдоходов (СГД).

Так, в апреле 2018 года в Латвии насчитывался 804 381 работник, вносящий обязательные взносы соцстрахования, а в январе - 795 904. По данным СГД, в феврале их число составляло 795 412, в марте - 798 238.

В свою очередь, в январе 2017 года таких работников в Латвии было 776 684.

Между тем, по данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2018 года в Латвии было трудоустроено 898 000 (63,5%) жителей в возрасте 15-74 лет.

Как отмечает СГД, за год уровень трудовой занятости повысился на 1,9%, число занятых увеличилось на 15 500. Уровень занятости за квартал снизился на 0,2 процентного пункта, а число работающих уменьшилось на 4200.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Янис30 минут назад
Хаха, населения сокращается, сократилось на 5-7% за год, иммиграция, рождаемость и т.д. и тут нам выдают - трудоустроенных стало на 1,1% больше, чем год ранее от общего числа работоспособного населения которое было год назад. Заебись статистика, правильным путём идём! Нас продолжают пичкать говном, когда идёт геноцид населения страны! Попиздите мне про коммунистический режим, который с тем технологическим прогрессом 50-70 летней давности, умудрялся всех обеспечить работой, бесплатной медициной, образованием и естественным приростом населения. И чей режим криминальный и античеловечный?
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Патриот 37 минут назад
Только потому что стали поднимать зарплаты! Все хреново у латышей, не берут на работу не знающих Русского языка. Работодатели даже не рассматривают их. Нет языка, нет работы. Ни куда не берут, называется доигрались.
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