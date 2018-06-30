Общество |

Число работников, вносящих обязательные взносы государственного социального страхования, за первые четыре месяца этого года увеличилось на 1,1%, свидетельствует информация Службы госдоходов (СГД).

Так, в апреле 2018 года в Латвии насчитывался 804 381 работник, вносящий обязательные взносы соцстрахования, а в январе - 795 904. По данным СГД, в феврале их число составляло 795 412, в марте - 798 238.

В свою очередь, в январе 2017 года таких работников в Латвии было 776 684.

Между тем, по данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2018 года в Латвии было трудоустроено 898 000 (63,5%) жителей в возрасте 15-74 лет.

Как отмечает СГД, за год уровень трудовой занятости повысился на 1,9%, число занятых увеличилось на 15 500. Уровень занятости за квартал снизился на 0,2 процентного пункта, а число работающих уменьшилось на 4200.

Фото: pixabay.com