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За несколько дней до предстоящего 24 сентября визита папы римского Франциска в Латвию, а также в день визита планируется усилить проверки на пунктах погранконтроля на латвийских границах, свидетельствует подготовленная Министерством юстиции информация для правительства.

Минюст запросил на обеспечение визита папы римского Франциска 806 202 евро. Наибольшая часть этой суммы предусмотрена на работы по реконструкции Аглонской базилики, остальная - на обеспечение порядка и безопасности, трансляцию мероприятий по телевидению, организацию пресс-центров и другие, связанные с визитом цели.

В том числе, 60 432 евро предусмотрено для нужд МВД на усиленную проверку на внешней сухопутной границе Латвии и в аэропорту "Рига" с 19 сентября до полуночи 24 сентября.

Также часть выделенной суммы необходима для привлечения вертолета Госпогранохраны к транспортировке президента Латвии по маршруту Рига-Аглона-Рига.

Средства нужны также и на организацию дорожного движения, обеспечение безопасности, охрану, профилактические меры пожарной безопасности и покупку горючего.

Напомним, день визита папы римского в Латвию будет выходным.

Фото: flickr.com/Valsts robežsardze