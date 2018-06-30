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В пятницу вечером, 29 июня в Цесисе стартовал двухдневный фестиваль общения LAMPA.

Фестиваль проходит уже четвертый год подряд. В программе фестиваля - 275 разных тематических мероприятий на латышском, русском и английском языках.

Во время фестиваля у латвийцев будет возможность встретиться с лидерами политических партий, принять участие в практических мастерских и художественных представлениях, а также стать участником многих других событий.

Также, в связи с приближающимися парламетскими выборами будет возможность понаблюдать за дебатами и дискуссиями будущих кандидатов в Сейм. По словам директор фестиваля Иева Морица, такая возможность будет предоставлена участникам впервые.

"Новинкой программы нынешнего года станет "Политическая арена", где в свободной атмосфере будет возможность поговорить с политиками, а также специальная молодежная программа "Короткое замыкание", полная разумных бесед и безумных приключений – ночной поход, встречи со звездами социальных сетей и даже мероприятиями в доме, построенном на дереве", – рассказала директор фестиваля Иева Морица.

Главная тема фестиваля в этом году - доверие, поэтому значительная часть общения будет посвящена именно этой теме. Так, у тех, кто интересуется антропологией, будет возможность принять участие в семинаре, посвященном эволюционному мышлению и совместно создать портрет лидера будущего.

В свою очередь, те, кто интересуется вопросами законодательства, смогут понаблюдать за показательными выступлениями следователей Государственной полиции, которые расскажут посетителям все о личной безопасности и защите данных в интернете.

Также в рамках фестиваля пройдут дискуссии на экономические и геополитические темы, в частности, на тему доверия между Востоком и Западом. Также можно будет самостоятельно попробовать составить бюджет самоуправления, подискутировать о целесообразности публичных закупок, а также попытаться расследовать финансовые преступления. Также во время фестиваля пройдут дискуссии, посвященные теме образования и будущему латвийской молодежи.

"Программа никого не оставит равнодушным. Человек, общество и безопасность, международные отношения, культура, экономика, средства массовой информации и технологии, здоровье, а также многие другие мероприятия охватывают почти все темы, актуальные для современного общества. Тематика [мероприятий-прим.ред.] поможет как получить практические советы для повседневной жизни, так и вникнуть в глобально важные вопросы, для которых в повседневной торопливой жизни не остается времени", - отметила директор фестиваля.

Фестиваль продлится до конца субботы, 30 июня. Более подробную информацию о фестивале можно найти на сайте festivalslampa.lv.