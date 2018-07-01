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Сегодня в Риге в 14.00 начнется шествие участников XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца, сообщили в бюро Праздника песни.

Шествие начнется от памятника Свободы и закончится на перекрестке улиц Бривибас и Стабу, затем его участники отправятся на стадион Skonto в квартале праздника. Откроют шествие коллективы, представляющие края Видземе, далее последуют коллективы из Курземе, Земгале, Селии, Латгале, зарубежной диаспоры и Риги. Замыкать шествие будут организаторы праздника.

С 14.30 до 21.00 в праздничном квартале будет представлена посвященная Празднику песни и танца программа выступлений известных артистов и коллективов, которая завершится концертом открытия праздника под названием "Концерт дня рождения" для его участников.

В 12.00 в рижском Домском соборе начнется концерт духовной музыки Es esmu..., в котором в исполнении солистов, любительских хоров, хоров четырех традиционных для Латвии религиозных конфессий, хоров мальчиков и девочек и исполнителей традиционной латгальской музыки прозвучат произведения латышских классиков и шесть новых музыкальных произведений.

Как сообщалось ранее, с 30 июня по 8 июля в Риге проходят XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца. В этом году они проводятся под знаком столетия Латвийского государства.

Напомним, во время проведения праздничных мероприятий в столице существенно ограничат движение.

Фото: flickr.com/dziesmusvetki