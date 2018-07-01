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Первый день июля в Латвии в целом будет пасмурным, ветреным и холодным, однако осадков выпадет мало, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой дождь, днем в восточных районах Латвии зона осадков будет более широкой, а вечером дождь ожидается уже на территории всей страны.

Скорость северного, северо-восточного ветра в порывах составит 10-16 метров в секунду. Температура воздуха составит всего лишь +10..+15 градусов, в Курземе - +15..+17 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода, умеренный северный, северо-восточный ветер в порывах будет дуть со скоростью 13 метров в секунду. Температура воздуха составит примерно +15 градусов. Вечером возможен небольшой дождь, воздух станет холоднее на два градуса.

Погодные условия определяет циклон, центр которого находится около границ Украины, Белоруссии и России. Атмосферное давление в Латвии составит от 758 миллиметров ртутного столба в Латгале до 764 миллиметров ртутного столба на уровне моря в Курземе. В ближайшие сутки атмосферное давление понизится.

Фото: pixabay.com