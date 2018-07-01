Курить стало еще дороже: снова выросли цены на сигареты (5)
Общество | 1 июля 2018 года, 12:54
С воскресенья, 1 июля, сигареты будут стоить на 0,243 евро дороже, предусматривают принятые Сеймом в прошлом году поправки к закону об акцизном налоге.
Также изменения в законодательстве предусматривают, что в 2019 году цена на пачку сигарет вырастет еще на 0,131 евро.
В Министерстве финансов пояснили, что более стремительный рост акцизного налога на сигареты и алкоголь необходим, поскольку планируется применить скидки корпоративного подоходного налога на пожертвования.
Напомним, с 1 января 2018 года в рамках налоговой реформы вступили в силу изменения ставок акцизного налога, в результате чего вырастет цена на топливо, алкоголь и сигареты.
Фото: pixabay.com
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Ну хот в чем то можно согласиться с этим ушлёпком.
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Ļoti labi - mazāk gaisu smirdīgās:))) 100% atbalstu!
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