Общество |

С воскресенья, 1 июля, сигареты будут стоить на 0,243 евро дороже, предусматривают принятые Сеймом в прошлом году поправки к закону об акцизном налоге.

Также изменения в законодательстве предусматривают, что в 2019 году цена на пачку сигарет вырастет еще на 0,131 евро.

В Министерстве финансов пояснили, что более стремительный рост акцизного налога на сигареты и алкоголь необходим, поскольку планируется применить скидки корпоративного подоходного налога на пожертвования.

Напомним, с 1 января 2018 года в рамках налоговой реформы вступили в силу изменения ставок акцизного налога, в результате чего вырастет цена на топливо, алкоголь и сигареты.

Фото: pixabay.com