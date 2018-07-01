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В ночь с 30 июня на 1 июля, около 1.30 на Рижский Центральный вокзал прибыл поезд с примерно 50 пассажирами из Цесиса, которые потом не могли покинуть станцию, сообщает KasJauns со ссылкой на агентство LETA.

После прибытия пассажиров в Ригу оказалось, что двери на станции были закрыты и по близости не было людей. Связавшись с представителями вокзала, приехавшим удалось найти ответственных лиц и приблизительно через 15-20 минут двери были открыты.

Представитель предприятия Pasažieru vilciens Эгон Алерс указал, что будет проведена проверка для выяснения причин допущенной ошибки.

"От имени Pasažieru vilciens и Latvijas dzelzceļš хотел бы извиниться перед пассажирами.Будем делать все возможное, чтобы такие ситуации не повторились", - заявил Алерс.

Напомним, 29 и 30 июня в Цесисе проходил фестиваль общения Lampa. В связи с этим был организован дополнительный рейс в Ригу для посетителей мероприятия.

Фото: flickr.com/skinka1307