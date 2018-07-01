В понедельник будет нехарактерно холодно для июля (11)
Общество | 1 июля 2018 года, 17:18
В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода и нехарактерно низкая для июля температура воздуха, временами возможны дожди, прогнозируют синоптики.
Слабый, местами умеренный северный ветер днем в восточной части Латвии сменит направление на восточное. Местами на побережье скорость ветра в порывах будет достигать 15 м/сек.
Температура воздуха ночью и днем - от +9 до +17 градусов.
Ожидается небольшой дождь, зона более сильных кратковременных осадков ночью придет с востока и в понедельник утром достигнет центральной части страны, а днем - Курземе.
В Риге в понедельник тоже временами будет идти дождь, ветер станет немного слабее, температура воздуха не превысит +16 градусов.
Фото: pexels.com
Мы неадекватные?
А те, кто бросает миллионы на ветере, в то время, когда люди не могут найти деньги на противораковые лекарства, - они адекватные?
Вы сами адекватны?
А ведь так хорошо посидеть в такую погоду дома, закутавшись в плед, с теплым котом и с пол-кило конфет....а неплохо иногда быть и русской, не так ли, кунги?