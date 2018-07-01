В понедельник будет нехарактерно холодно для июля (11)

фото

Общество | 1 июля 2018 года, 17:18

В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода и нехарактерно низкая для июля температура воздуха, временами возможны дожди, прогнозируют синоптики.

Слабый, местами умеренный северный ветер днем в восточной части Латвии сменит направление на восточное. Местами на побережье скорость ветра в порывах будет достигать 15 м/сек.

Температура воздуха ночью и днем - от +9 до +17 градусов.

Ожидается небольшой дождь, зона более сильных кратковременных осадков ночью придет с востока и в понедельник утром достигнет центральной части страны, а днем - Курземе.

В Риге в понедельник тоже временами будет идти дождь, ветер станет немного слабее, температура воздуха не превысит +16 градусов.

Фото: pexels.com

Комментарии 11
Светлана1 час назад
Пофиг, - пляшем!
2
Ответить
Светлана34 минуты назад
А "недома" пишется раздельно, - не дома. Тем более, что у нас-то как раз все дома.
Мы неадекватные?
А те, кто бросает миллионы на ветере, в то время, когда люди не могут найти деньги на противораковые лекарства, - они адекватные?
Вы сами адекватны?
1
Ответить
Светлана41 минуту назад
Да, и мои соболезнования участникам и зрителям праздника песни, - особенно тем, кто взял билеты за 300-400 евро. " Мыло-не мыло, а купил, так ешь"!))) Короче, вставай, и марш на концерт! Да смотри, не повывай там уж слишком тоскливо! Радостно пой!
А ведь так хорошо посидеть в такую погоду дома, закутавшись в плед, с теплым котом и с пол-кило конфет....а неплохо иногда быть и русской, не так ли, кунги?
2
Ответить