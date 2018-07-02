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В прошлом году выросла зарплата членов совета и правления Банка Латвии, в свою очередь оклады главы центрального банка Латвии и его советницы сократились, об этом свидетельствуют декларации должностных лиц за 2017 год, пишет Jauns.

Так, в 2017 году на 7200 евро снизилась зарплата главы Банка Латвии Илмара Римшевича. Если в 2016 году его оклад составлял 150 824 евро, то в прошлом году - 143 614 евро.

В свою очередь оклад его в то время советницы (теперь она его заместитель) Зои Расмусы сократился на 19 417 евро. Если в 2016 году она получила 126 149 евро, то в 2017 году она получила 106 732 евро.

В то же время зарплаты выросли у членов правления Банка Латвии. Больше всего зарплата выросла у Айвара Скопиня — на 9992 евро (с 96 451 евро в 2016 году, до 106 443 евро в 2017 году.

Зарплата Виты Пилсумы выросла на 82 80 евро — с 96 146 евро в 2016 году до 104 426 евро в прошлом году.

Также зарплаты выросли и у других членов правления и совета центробанка Латвии.

В целом зарплата руководства Банка Латвии в 2017 году выросла на 42 290 евро — с 1,52 миллиона евро в 2016 году до почти 1,57 миллионов евро в 2017 году.

Напомним, глава Банка Латвии сейчас находится под следствием. Как сообщалось, Илмару Римшевичу обвинение в крупном взяточничестве. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 11 лет.

Материалы переданы отделу по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

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