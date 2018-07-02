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В этом году начало Праздника песни и танца стало самым холодным со времен мероприятий в 1977 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье средняя температура в Риге составила примерно +13,3 градусов. До сих пор самым холодным днем Праздника песни и танца в независимой Латвии считался пятый день мероприятий 1993 года - также 1 июля. Тогда средняя температура воздуха понизилась до +14,5 градусов.

В 1993 году в пять из восьми праздничных дней столбик термометра в столице не поднялся выше отметки в +20 градусов. В три праздничных ночи было холоднее +10 градусов.

В 1977 году проходил Праздник песни и танца, посвященный 60-й годовщине Октябрьской революции и 37-й годовщине Латвийской ССР. Тогда в первый день мероприятий температура воздуха составила +12 градусов.

В понедельник, 2 июля, в Риге ожидается примерно такая же низкая температура как в воскресенье, также иногда будет идти дождь, однако ветер стихнет, прогнозируют синоптики.

В дальнейшие праздничные погода станет теплее и солнечнее, иногда температура воздуха будет подниматься чуть выше +20 градусов, возможен кратковременный дождь и гроза. Благодаря северо-западному ветру, ливни в Риге менее вероятны, чем в других местах Латвии.

Несмотря на ветреную, прохладную и порой дождливую погоду Шествие участников Вселатвийского Праздника песни и танца 1 июля прошло успешно. В общей сложности мероприятие продлилось около 7 часов и завершилось концертом на стадионе "Skonto".

Ну а сегодня в "Арене "Рига" в рамках Праздника песни и танца в 16 часов состоится концерт "Еще сто лет для танца", в нем примут участие 1300 танцоров.

Еще раз напоминаем, что на протяжении всего праздника, который продлится до 8 июля, в городе введены существенные ограничения транспорта, в связи с чем водителям следует следить за указателями.