Синоптики рассказали о погоде на неделю Праздника песни (5)

фото

Общество | 2 июля 2018 года, 09:54

В Риге во второй половине дня не ожидается сильного дождя, воздух прогреется до +17 градусов, об этом на своей странице в Twitter сообщил синоптик Янис Траллис.

По его словам, во вторник, 3 июля, скорее всего, будет дуть слабый ветер, станет немного теплее, солнце будет выглядывать из-за облаков. Также и в ближайшие дни северо-западный ветер сможет уберечь Ригу от дождя, несмотря на то, что вблизи будет циклон.

По последним прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в ближайшие дни дожди в Риге будут идти редко или воовсе прекратятся, жары тоже не ожидается.

Во вторник в Курземе ожидается сильный дождь, но возможность того, что восточный край этой зоны осадков во вторник или среду затронет столицу, маловероятна.

Со вторника до конца недели Праздника песни и танца в воскресенье в Риге ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди. Наибольшую вероятность дождя "Global Forecast System" прогнозирует в пятницу.

Будет преобладать слабый до умеренного северо-западный ветер, его скорость в порывах в течение дня временами будет достигать 10-13 м/сек.

В Риге температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +11..+14 градусов, только в ночь на вторник будет немного холоднее, может образоваться туман. Максимальная температура воздуха во второй половине дня - от +17 до +24 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается сухая и ясная погода, с умеренным северо-западным ветром. Под влиянием ожидаемых вблизи Латвии циклонов эти прогнозы могут измениться.

Вероятнее всего, ожидаемые во вторник в Курземе дожди будут самыми сильными в Латвии на этой неделе. Кратковременные дожди местами возможны каждый день, больше - в начале недели и в пятницу. Температура воздуха повысится, но не превысит +26 градусов.

Комментарии 5
Платон55 минут назад
Погода погодой , а праздник будет идти своим чередом . Дождь не экзотика для наших мест , смотрю участники приготовили дождевики , причём каждый коллектив своего цвета . Значит дождь не смоет цветовое разнообразие участников . Во всем есть свои плюсы , как порадовался один из коментов - будут грибы - лисички конечно же . Значит к празднику добавится и вкусная картошка с лисичками .
3
Ответить
yes48 минут назад
Анжела на твои свистопляски никто не ходит, все смотрят ЧМ по футболу в России
3
Ответить
Какие проблемы ?30 минут назад
Задолбали все эти patrioti и прочие придурки своим нытьем. Постоянно жалуются,чем то недовольны,постоянно мешает Путин,его 5-колонна,что враги,кругом враги.....
Какие проблемы? Соберите набор туриста-дебила:поило"Мaxima linija" ,молоко,пару огурцов, мыло, веревку,и вперёд к ближайшей сосне, пока не сожгли . Сидеть,всего бояться,и ныть не надо.
1
Ответить