Синоптики рассказали о погоде на неделю Праздника песни (5)
В Риге во второй половине дня не ожидается сильного дождя, воздух прогреется до +17 градусов, об этом на своей странице в Twitter сообщил синоптик Янис Траллис.
По его словам, во вторник, 3 июля, скорее всего, будет дуть слабый ветер, станет немного теплее, солнце будет выглядывать из-за облаков. Также и в ближайшие дни северо-западный ветер сможет уберечь Ригу от дождя, несмотря на то, что вблизи будет циклон.
Rīgā šopēcpusdien vairs nav gaidāms liels lietus, pievakarē gaiss var iesilt līdz +17°. Otrdien Rīgā, visticamāk, nelīs, pūtīs lēns vējš, kļūs nedaudz siltāk, saule mīsies ar mākoņiem. Arī turpmākajās dienās ZR vējš varētu pasargāt Rīgu no lietus, lai gan tuvumā būs ciklons.— Jānis Trallis (@meteozinas) 2 июля 2018 г.
По последним прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в ближайшие дни дожди в Риге будут идти редко или воовсе прекратятся, жары тоже не ожидается.
Во вторник в Курземе ожидается сильный дождь, но возможность того, что восточный край этой зоны осадков во вторник или среду затронет столицу, маловероятна.
Со вторника до конца недели Праздника песни и танца в воскресенье в Риге ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди. Наибольшую вероятность дождя "Global Forecast System" прогнозирует в пятницу.
Будет преобладать слабый до умеренного северо-западный ветер, его скорость в порывах в течение дня временами будет достигать 10-13 м/сек.
В Риге температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +11..+14 градусов, только в ночь на вторник будет немного холоднее, может образоваться туман. Максимальная температура воздуха во второй половине дня - от +17 до +24 градусов.
В воскресенье в Риге ожидается сухая и ясная погода, с умеренным северо-западным ветром. Под влиянием ожидаемых вблизи Латвии циклонов эти прогнозы могут измениться.
Вероятнее всего, ожидаемые во вторник в Курземе дожди будут самыми сильными в Латвии на этой неделе. Кратковременные дожди местами возможны каждый день, больше - в начале недели и в пятницу. Температура воздуха повысится, но не превысит +26 градусов.
Какие проблемы? Соберите набор туриста-дебила:поило"Мaxima linija" ,молоко,пару огурцов, мыло, веревку,и вперёд к ближайшей сосне, пока не сожгли . Сидеть,всего бояться,и ныть не надо.