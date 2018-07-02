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В Риге во второй половине дня не ожидается сильного дождя, воздух прогреется до +17 градусов, об этом на своей странице в Twitter сообщил синоптик Янис Траллис.

По его словам, во вторник, 3 июля, скорее всего, будет дуть слабый ветер, станет немного теплее, солнце будет выглядывать из-за облаков. Также и в ближайшие дни северо-западный ветер сможет уберечь Ригу от дождя, несмотря на то, что вблизи будет циклон.

Rīgā šopēcpusdien vairs nav gaidāms liels lietus, pievakarē gaiss var iesilt līdz +17°. Otrdien Rīgā, visticamāk, nelīs, pūtīs lēns vējš, kļūs nedaudz siltāk, saule mīsies ar mākoņiem. Arī turpmākajās dienās ZR vējš varētu pasargāt Rīgu no lietus, lai gan tuvumā būs ciklons. — Jānis Trallis (@meteozinas) 2 июля 2018 г.

По последним прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в ближайшие дни дожди в Риге будут идти редко или воовсе прекратятся, жары тоже не ожидается.

Во вторник в Курземе ожидается сильный дождь, но возможность того, что восточный край этой зоны осадков во вторник или среду затронет столицу, маловероятна.

Со вторника до конца недели Праздника песни и танца в воскресенье в Риге ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди. Наибольшую вероятность дождя "Global Forecast System" прогнозирует в пятницу.

Будет преобладать слабый до умеренного северо-западный ветер, его скорость в порывах в течение дня временами будет достигать 10-13 м/сек.

В Риге температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +11..+14 градусов, только в ночь на вторник будет немного холоднее, может образоваться туман. Максимальная температура воздуха во второй половине дня - от +17 до +24 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается сухая и ясная погода, с умеренным северо-западным ветром. Под влиянием ожидаемых вблизи Латвии циклонов эти прогнозы могут измениться.

Вероятнее всего, ожидаемые во вторник в Курземе дожди будут самыми сильными в Латвии на этой неделе. Кратковременные дожди местами возможны каждый день, больше - в начале недели и в пятницу. Температура воздуха повысится, но не превысит +26 градусов.