Начинается прием студентов в крупнейшие вузы Латвии (6)
Общество | 2 июля 2018 года, 14:01
На этой неделе крупнейшие высшие учебные заведения Латвии начинают принимать документы на обучение. Об этом пишет NRA.
С 3 июля по 10 июля документы можно будет подавать документы на обучение степени бакалавра в Латвийском университете. Также принимать новых студентов начнет и Рижский технический университет.
Между тем в Рижский университет им. Паула Страдиня (RSU) можно подать заявку на обучение уже с сегодняшнего дня. Вуз продолжит принимать документы до 10 июля.
Также в четверг, 5 июля, RSU проведет ночь приема, когда документы на обучение можно будет подавать с 9 до 23 часов.
Фото: facebook.com/latvijasuniversitate
Ļoti labi! Mēs esam izaudzinājuši mācīties gribošu Latviešu jaunatni.
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Да-а! Как говорится:"Пришла беда откуда не ждали". Эту бездумную реформу безмозглых политиков долго ещё будет вспоминать латвийское общество. Жаль детей, которым исковеркали судьбы. Это ещё одно доказательство, что не может "кухарка" управлять государством.
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В перв гимназии большо выпуск и все отлично учились и сдали! Если ваши никуя не учатся иине хотят-это ваши проблемы. А наших детей все вузы хотят к себе.
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