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На этой неделе крупнейшие высшие учебные заведения Латвии начинают принимать документы на обучение. Об этом пишет NRA.

С 3 июля по 10 июля документы можно будет подавать документы на обучение степени бакалавра в Латвийском университете. Также принимать новых студентов начнет и Рижский технический университет.

Между тем в Рижский университет им. Паула Страдиня (RSU) можно подать заявку на обучение уже с сегодняшнего дня. Вуз продолжит принимать документы до 10 июля.

Также в четверг, 5 июля, RSU проведет ночь приема, когда документы на обучение можно будет подавать с 9 до 23 часов.

Фото: facebook.com/latvijasuniversitate