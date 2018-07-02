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В последний год существенно выросло количество респондентов, которые создают накопления – так действует 61,9% жителей Латвии. Об этом свидетельствуют данные опроса по обзору отрасли "Компас розничной торговли Maxima", проведенного предприятием Maxima Latvija.

Рост наблюдается именно среди тех респондентов, которые накопления делают регулярно (рост +1,9% по сравнению с предыдущим опросом в январе 2018 года, а в течение года - +2,6%).

Как разъясняет руководитель департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактыня, жители всё больше делают накопления, т.к. за последние 12 месяцев в семьях выросли доходы.

"В общей сложности 42,8% респондентов указали, что в их семьях увеличились доходы. Если оглянемся на год назад, то об увеличении доходов указали только 32,1% жителей. С увеличением доходов жителей увеличилась также средняя сумма покупок в магазинах Maxima", – указала она.

По словам Кактыни, самый большой рост семейных доходов по сравнению с 1-м кварталом 2018 года наблюдается в Курземе (15,4%) и Латгале (13,3%), а самый высокий уровень роста доходов всё еще остается неизменным в Земгале (44,4%).

Рост семейных доходов также повлиял на планирование бюджета населения. Более дорогие покупки по-прежнему планирует 91% респондентов, но наблюдаются изменения в частоте планирования. Увеличилось число тех респондентов, которые признают, что они только иногда планируют совершить более дорогие покупки (+1,8% по сравнению с 1-м кварталом), но уменьшилось число тех респондентов, которые это делают всегда (-2,3% по сравнению с 1-м кварталом).

Исследование было проведено в апреле 2018 года при посредничестве исследовательского центра SKDS. В исследовании приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

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