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В честь 100-летия Латвийского государства небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке 18 ноября может окраситься в цвета латвийского флага, рассказал в передаче "Утренняя панорама" на LTV почетный консул Латвии в Нью-Йорке Дарис Гунар Делиньш.

В последний раз государственный флаг Латвии появлялся на здании в день открытия Олимпиады в Пхенчхане 9 февраля этого года вместе с флагами других государств.

По словам консула, 18 ноября у небоскреба может быть организовано мероприятие, которое мог бы открыть самый известный латвийский баскетболист в НБА Кристап Порзиньгис.

Empire State Building регулярно подсвечивается в честь различных праздников. Построенный в 30-е гг. прошлого века 443-метровый небоскреб впервые был подсвечен красным, белым и синим светом в 1976 году в честь 200-летия США.

Фото из Flickr/Arturo Pardavila III