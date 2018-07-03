Ночь на среду будет дождливой
Общество | 3 июля 2018 года, 14:57
В ближайшие сутки в Латвии во многих местах ожидается дождь, обширная зона осадков в ночь на среду продолжит пересекать Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.
Ночью во многих местах образуется дымка, местами - туман. Температура воздуха - от +9 до +14 градусов.
Днем при прояснениях воздух прогреется до +17..+22 градусов.
Северо-западный ветер будет слабым до умеренного.
В Риге в ночь на среду возможен небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Слабый северо-западный ветер усилится до умеренного. Температура воздуха ночью +13 градусов, днем - до +19 градусов.