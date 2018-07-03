"Спасибо. Japan": японские футболисты убрались в раздевалке после поражения (8)

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Общество | 3 июля 2018 года, 17:33

Сборная Японии поблагодарила организаторов чемпионата мира по футболу в России довольно необычным способом, сообщает World of Buzz.

После проигранного матча 1/8 финала матча с Бельгией "синие самураи" прибрали на скамейке запасных и в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону, оставив трогательную записку со словом "спасибо" на русском языке.

Болельщики из Страны восходящего солнца, несмотря на горечь от вылета своей сборной, снова собрали мусор на стадионе. После каждого матча на нынешнем чемпионате мира японские фанаты оставались на стадионах, чтобы убрать за собой мусор в заранее заготовленные мешки.

Иногда их примеру следовали и представители группы поддержки соперников.

"Могу сказать, что в раздевалке у нас почище, чем в раздевалках клубов английской Премьер-лиги. У нас считается, что нужно убрать за собой. Мы здесь играем в футбол, боремся на поле, но еще и представляем Японию. И должны делать это достойно. Болельщики продемонстрировали это", - пояснил после одного из матчей группового этапа защитник Майя Йосида.

Сборная Японии завершила борьбу на турнире в понедельник после поражения от бельгийцев в 1/8 финала со счетом 2:3. Азиаты потрепали нервы одному из фаворитов турнира, заставив их отыгрываться со счета 0:2. Судьба встречи решилась на последней минуте добавленного времени.

Фото: twitter.com/WalshU_Soccer/

Источник: Newsru.com
Комментарии 8
фыва2 часа назад
Респект!
Уважаю людей, которые борются с энтропией и оставляют за собой порядок!
Нам можно поучиться у них...
Сайонара!!!
2
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Патриот 2 часа назад
Это знак Уважения к России! Молодцы японцы! Играли к стати очень достойно как настоящие самураи, бились до конца. Уважение им и низкий поклон!
4
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Eyewitness1 час назад
Уважение естественная реакция к тем, у кого можно чему-нибудь поучится.
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