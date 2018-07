Общество |

Сборная Японии поблагодарила организаторов чемпионата мира по футболу в России довольно необычным способом, сообщает World of Buzz.

После проигранного матча 1/8 финала матча с Бельгией "синие самураи" прибрали на скамейке запасных и в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону, оставив трогательную записку со словом "спасибо" на русском языке.

Болельщики из Страны восходящего солнца, несмотря на горечь от вылета своей сборной, снова собрали мусор на стадионе. После каждого матча на нынешнем чемпионате мира японские фанаты оставались на стадионах, чтобы убрать за собой мусор в заранее заготовленные мешки.

Japan was eliminated from the World Cup today in a game where they were leading 2-0. Despite their heartbreak they took the time to clean their bench and locker room leaving it perfectly clean. Thank you for being an example of pure class and I hope more take your lead. pic.twitter.com/NoDKascNie