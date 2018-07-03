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Приют для животных Ulubele решил необычным способом найти хозяев для собак - в Верманском саду был организован стенд, у которого можно не только ознакомиться с деятельностью приюта, но и обзавестись новым членом семьи. Информацию об этом была опубликована на официальной странице приюта в Facebook.

До 8 июля включительно на ярмарке, которая проходит в рамках Праздника песни и танца, добровольцы из приюта с собакой Рексой и четырьмя щенками будут находиться в Верманском саду. Стенд Ulubele будет работать каждый день с 10 до 22 часов.

По словам представителей приюта, в течение праздничной недели они хотят найти самых ответственных хозяев для маленьких щенят.

"Приходи в гости! Расскажем тебе про Ulubele, возможностях адопции животных и Школу человечности для детей во время летних каникул. Также у нас можно приобрести ошейники Bruno, таким образом пожертвовав хвостатым жителям приюта", - написали представители Ulubele.

Стенд находится в Верманском саду со стороны улицы Меркеля.

Фото: facebook.com/Ulubele