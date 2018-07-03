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До сих пор интерес к "юрмальской черепахе" выразили покупатели из Казахстана и Китая, заявила на пресс-конференции жена автора скульптуры Яниса Барды Айвия Барда.

"Это же прекрасно, что символ Юрмалы будет стоять в Китае и таким образом прославлять Латвию. Мир изменился, мы больше не находимся в замкнутом пространстве, а значит надо двигаться за пределы Латвии", - считает Айвия Барда.

По ее словам, ценность скульптуры выросла с момента ее размещения в общественном месте в 1995 году. В 1999 году Госинспекция по охране памятников культуры установила, что черепаха является авторской работой Барды и ее ценность составляет 56 914 евро (40 000 латов).

"Сейчас она могла бы стоит приблизительно столько же, поскольку это монументальная работа и символ", - отметила Барда.

После переезда Яниса Барды в Великобританию в 2003 году, его жена много раз обращалась в Юрмальскую думу, чтобы самоуправление заплатило семье обещанные в 1995 году 11 382 евро (8000 латов). Айвия Барда последний раз напомнила думе об этом в 2017 году, но самоуправление Юрмалы так и не отреагировало.

По ее словам, Юрмальская дума решила в 1995 году финансировать установку скульптуры Яниса Барды, но, по неизвестным Айвии причинам, эти деньги были перечислены главному художнику самоуправления Эгилу Куксу, чтобы тот рассчитался со скульптором. Позже Кукс вложил деньги в некий банк, который после обанкротился. Однако он выдал самоуправлению долговую расписку, но Юрмальская дума не предприняла никаких действий.

Напомним, ранее Айвия Барда рассказала в интервью радио Baltkom, что ситуация с вынужденной продажей бронзовой скульптурой черепахи в Юрмале является результатом отношения государства и самоуправления к людям.

Фото: flickr.com/Jules