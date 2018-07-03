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В ближайшие сутки в Латвии во многих местах ожидается дождь. В ночь на среду обширная зона осадков продолжит пересекать Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики. Об этом пишет NRA.

Ночью во многих регионах страны ожидается дымка, местами образуется туман. Температура воздуха составит +9..+14 градусов.

Днем в среду при прояснениях воздух прогреется до +17..+22 градусов. Будет дуть медленный до умеренного северо-западный ветер.

В Риге в ночь на среду ожидается небольшой дождь, день может пройти без существенных остатков. Медленный северо-западный ветер днем станет умеренным. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, днем - до +19 градусов.

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