Визит папы Римского обойдется Латвии в 800 тысяч евро (6)

фото

Общество | 4 июля 2018 года, 07:00

Правительство сегодня постановило выделить 806 тыс. евро Министерству юстиции, чтобы обеспечить предстоящий в сентябре визит в Латвию папы римского Франциска.

Из этой суммы 364,8 тыс. евро будет израсходовано на реконструкцию Аглонской базилики.

22,5 тыс. евро получит Министерство обороны, которое вместе с Земессардзе будет обеспечивать безопасность и порядок во время визита.

60 тыс. евро получит Министерство внутренних дел на организацию дорожного движения и охрану, которую обеспечит Госполиция. 135 тыс. евро предусмотрено на аренду контейнеров для мусора и передвижных общественных туалетов.

15 тыс. евро получит Министерство здравоохранения на обеспечение и координацию неотложной медицинской помощи, 49 тыс. евро - Министерство сообщения на обеспечение ТВ-трансляций и организацию дополнительных поездов и автобусов.

158 тыс. евро получит канцелярия президента на организацию пресс-центров в Аглоне и Доме конгрессов, обеспечение вертолетов и транспорта.

Комментарии 6
asd34 минуты назад
99. Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.

Какого хрена за него платится из моих налогов? Пусть католики и скидываются.
2
Ответить
asd23 минуты назад
Вот когда при свидетелях Папа Римский превратит дистилированную воду в вино или например слепого вылечит- тогда можно и в сатверсме его прописать, может и нашу власть вылечит..
1
Ответить
)))45 минут назад
Похуй,пляшем!
1
Ответить