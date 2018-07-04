Треть родителей в Латвии наказывают своих детей битьем (+ОПРОС) (6)

фото

Общество | 4 июля 2018 года, 07:36

Почти половина жителей Латвии считают, что дисциплинировать ребенка битьем - допустимо. Также многие уверены, что посторонним не стоит вмешиваться, если кто-то порет своих детей. Об этом свидетельствует данные Министерства благосостояния (Минблаг), пишет Skaties.lv .

В ходе исследования Минблаг выяснил, что 32% опрошенных родителей в воспитании своих детей применяли физическую силу. Также 47% респондентов считают, что в некоторых ситуациях ребенка можно дисциплинировать битьем.

"Можно этому ужасаться, но если мы посмотрим на динамику, ситуация все-таки меняется. В исследовании этого года больше половины родителей указали, что бить детей - недопустимо", - отметил министр благосостояния Янис Рейрс.

По словам политика, родители обосновывают применение физической силы своими эмоциями или виной ребенка, а также уверенностью в том, что наказывать ребенка битьем эффективно. В ходе исследования был сделан вывод, что в обществе существует высокая толерантность к насилию, то есть большинство людей не вмешивается, если видят, что ребенка ударили. Многие считают, что это личное дело семьи, указал Рейрс. Министр добавил, что наказание детей путем применения физической силы в Латвии запрещено законом.

"Впервые было указано значение школы. Дети отметили то, что в школах говорят о правах. Интересно, что почти никто не знал о Конвенции ООН о правах ребенка. Но то, что в школах говорят о правах и полномочиях - это позитивно", - указал Рейрс.

Министерство собрало и общие статистические данные о детях в Латвии. В начале этого года в стране было 359 тысяч детей, мальчиков на 10 000 больше, чем девочек. В сравнении с прошлым годом, в этом году общее число детей в Латвии выросло более чем на 2000.

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Нина38 минут назад
Оборзевшие и обнаглевшие. Они хорошо знают свои права, но ничего не хотят знать о своих обязанностях. Поэтому ,,успокоительная пилюля,, в виде ремешка просто необходима.
3
Ответить
Владлен22 минуты назад
Мало того, что большинство молодежи плывет по жизни без ориентиров и желания, так они для себя ничего не хотят и другим пытаются сpать.
И эти люди недовольны учителями, работодателями, родителями и соседями. Потом еще удивляются, что афро и латинос наглые и захватывают жизненное пространство.
Ответить
Крыса3 часа назад
Раз два три по почкам, раз два три по печени.. ты потерпи браточек а мы тебя подлечим..
7
Ответить