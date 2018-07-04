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Почти половина жителей Латвии считают, что дисциплинировать ребенка битьем - допустимо. Также многие уверены, что посторонним не стоит вмешиваться, если кто-то порет своих детей. Об этом свидетельствует данные Министерства благосостояния (Минблаг), пишет Skaties.lv .

В ходе исследования Минблаг выяснил, что 32% опрошенных родителей в воспитании своих детей применяли физическую силу. Также 47% респондентов считают, что в некоторых ситуациях ребенка можно дисциплинировать битьем.

"Можно этому ужасаться, но если мы посмотрим на динамику, ситуация все-таки меняется. В исследовании этого года больше половины родителей указали, что бить детей - недопустимо", - отметил министр благосостояния Янис Рейрс.

По словам политика, родители обосновывают применение физической силы своими эмоциями или виной ребенка, а также уверенностью в том, что наказывать ребенка битьем эффективно. В ходе исследования был сделан вывод, что в обществе существует высокая толерантность к насилию, то есть большинство людей не вмешивается, если видят, что ребенка ударили. Многие считают, что это личное дело семьи, указал Рейрс. Министр добавил, что наказание детей путем применения физической силы в Латвии запрещено законом.

"Впервые было указано значение школы. Дети отметили то, что в школах говорят о правах. Интересно, что почти никто не знал о Конвенции ООН о правах ребенка. Но то, что в школах говорят о правах и полномочиях - это позитивно", - указал Рейрс.

Министерство собрало и общие статистические данные о детях в Латвии. В начале этого года в стране было 359 тысяч детей, мальчиков на 10 000 больше, чем девочек. В сравнении с прошлым годом, в этом году общее число детей в Латвии выросло более чем на 2000.

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