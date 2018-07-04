Правительство поборется за равноправие мужчин и женщин (10)

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Общество | 4 июля 2018 года, 08:20

Во вторник правительство утвердило разработанный Министерством благосостояния план содействия равным правам и возможностям мужчин и женщин на 2018-2020 гг.

Правительство назначило Минблаг ответственным за выполнение плана министерством и поручило ему до 1 июля 2021 года подготовить и представить Кабинету министров оценку результатов его выполнения.

На выполнение плана в 2018 году предусмотрено 326 964 евро, в 2019 году - 335 963 евро, в 2020 году - 318 000 евро.

Как отмечает Минблаг, план разработан для проведения эффективной и продуманной государственной политики содействия равным правам и возможностям женщин и мужчин, особенно на рынке труда и в образовании на протяжении всей жизни.

Цель плана - способствовать проведению интегрированной, целенаправленной и эффективной отраслевой политики, содействуя тем самым равным правам и возможностям женщин и мужчин в реальной жизни.

Для достижения этой цели намечены пять направлений действий. Это содействие экономической независимости женщин и мужчин и их равным возможностям на рынке труда; равным возможностям для девочек и мальчиков, женщин и мужчин в получении образования; уменьшение распространения полового насилия; укрепление эффективности структур, занимающихся вопросами равноправия полов; просвещение общества в вопросах равноправия полов.

Фото: pixabay.com

Комментарии 10
Ж2 часа назад
Поборется?Они только премии,да космические зарплаты могут платить.Работать?Я Вас умоляю!Ах,да.И восхищаться праздником песен!
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ТО2 часа назад
Так как же нужно ходить, в юбках всем или в брюках в целях равноправия?
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САН2 часа назад
Первый шаг к легализации педофилии!
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