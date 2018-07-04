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Латышская версия электронной энциклопедии Wikipedia закрыла доступ к своим страницам.

Таким образом ее создатели выразили протест против намерений ЕС утвердить директиву об авторском праве в интернете.

Вместо статей на странице латышской Wikipedia обнародовано заявление о предстоящем голосовании в Европарламенте по данному вопросу. В нем, в частности, выражено несогласие с директивой, за которую Европейский парламент должен проголосовать 5 июля.

"Если эта директива будет одобрена, она значительно ограничит свободу слова в интернете. Вместо того чтобы стать обновлением законодательства об авторском праве в Европе для поощрения участия в информационном сообществе, она угрожает свободе в сети путем введения новых барьеров, фильтров и ограничений", – отмечается в заявлении.

Представители латышской версии Wikipedia подчеркивают, что если новые правила вступят в силу, это, например, может сделать невозможной публикацию газетной статьи в соцсетях. Также невозможно будет найти ее в поисковой системе.

"Сама Wikipedia окажется перед угрозой закрытия", – говорится в заявлении.

Авторы заявления призвали членов Европарламента отвергнуть имеющийся текст директивы и возобновить дискуссию по данному вопросу.

"Латышской сообщество Wikipedia решило закрыть все страницы энциклопедии. Мы хотим сохранить бесплатную открытую энциклопедию с проверяемым контентом, поэтому мы просим всех членов Европарламента отказаться от актуального текста директивы и возобновить дискуссии", – говорится в заявлении.

К утру 4 июля заблокирована также итальянская версия Wikipedia.

Как отмечает BBC, одной из наиболее спорных является статья 13 директивы, планируемой к утверждению Европарламентом. Она обязывает соцсети и другие сайты подтверждать авторское право (даже в том случае, если контент был загружен самими пользователями).

Критики документа отмечают, что проверить каждую публикацию на соответствие соблюдению авторских прав физически нереально. При этом внедрение автоматизированных систем проверки авторских прав – потенциально дорогостоящий процесс. Кроме того, такие системы имеют высокую частоту ошибок.

Критики директивы также отмечают, что после ее принятия такой контент, как популярные мемы, пародии может уйти в прошлое. Это связано с тем, что, согласно новым правилам, все веб-сайты будут обязаны удалять защищенные авторским правом материалы, что фактически может означать запрет мемов с изображениями из известных фильмов или телешоу.

Споры также возникли вокруг статьи 11 директивы, согласно которой онлайн-платформы должны платить авторам, если они ссылаются на их новостной контент. Идея состоит в том, чтобы привлечь трафик на страницы новостных сайтов, которые активно сотрудничают с поисковиком Google и соцсетью Facebook. В то же время критики директивы отмечают, что это будет на руку только крупным ресурсам.