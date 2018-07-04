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Посольство Германии привезет в Ригу Берлинских мишек (символ города, запечатленный в скульптурах). Поприветствовать 149 мишек United Buddy Bears можно будет на Домской площади с 12 июля по 22 августа. Их первый визит в страны Балтии является подарком Германии жителям Латвии в честь столетия государства. Выставку организует посольство Германии в Риге в сотрудничестве с Рижской думой.

Медведи United Buddy Bears представляют страны-участницы Организации Объединенных Наций, олицетворяя их жителей и культуру, но не политическую систему.

Стоя плечом к плечу, они символизируют толерантность и взаимопонимание между народами, а также мир во всем мире.

С таким девизом двухметровые Берлинские медведи Бадди отправились путешествовать по миру в 2002 году, и за это время с ними успели познакомиться более 40 миллионов посетителей в 30 городах на всех континентах.

Каждая из 143 фигур медведей, символизирующих страны-участницы, была расписана известным художником соответствующей страны. Над росписью латвийского медведя работал художник Каспар Зариньш, и основным посланием этого мишки является ощущение счастья и оптимизма. Помимо этого посетители будут в восторге от пяти особых медведей, а также их порадует специально созданный "Рижский медведь", который останется в родном городе после завершения выставки. Эскизы для росписи Рижского медведя придумали дети. Поближе познакомиться с ним можно будет на церемонии открытия выставки 12 июля.

Особая миссия United Buddy Bears – оказание помощи нуждающимся детям. Поэтому в Риге United Buddy Bears вместе с Фондом детской больницы будут собирать пожертвования для маленьких пациентов, лечение которых не оплачивается государством.

Выставка проходит под патронажем посла Федеративной Республики Германия в Латвии Рольфа Шуте.

Покровители мероприятия и сами мишки будут рады приветствовать всех посетителей на торжественном открытии выставки 12 июля в 12:30 на Домской площади, а также в течение следующих шести недель ее работы. Вход – свободный.

Подробная информации о United Buddy Bears находится здесь.

Почему медведи?

Название Берлин происходит от слова "медведь". Медведь – геральдическое животное города, поэтому именно оно стало и его символом.

Первого танцующего медведя Бадди с поднятыми лапами придумали двое студентов Берлинского университета искусств Энн и Роман Штробль. Проект поддержали коммунальные и транспортные службы города. В итоге медведей можно встретить в Берлине где угодно – в городских парках, возле магазинов, ресторанов и мест развлечений, у входа в банки и офисы.

Photo copyright: United Buddy Bears