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В Латвии наблюдается ничтожный интерес к освоению профессии учителя физики - в этом году Латвийский университет (ЛУ) по этой специальности заканчивает только одна выпускница. Таким образом, в ближайшие годы ожидается все более выраженный дефицит учителей по этому предмету в школах, пишет сегодня Latvijas avīze.

С приближением нового учебного года школы вновь активно ищут учителей физики. На сайте e-skola.lv, которым в основном пользуются столичные школы, размещены 24 объявления о том, что необходим учитель физики.

Издание отмечает, что у школ нет оснований надеяться на то, что эти вакансии заполнят выпускники вузов - молодые преподаватели физики и естественных наук. Например, в ЛУ имеются даже две программы, по окончании которых можно работать учителем физики в школе, но на одной из них в этом году не будет ни одного выпускника, а другую заканчивает только одна студентка, которая работу искать не будет, так как уже работает педагогом в школе.

Как пишет Latvijas avīze, ничтожное количество будущих учителей физики вызывает тревогу, так как сегодня большинство из них - люди предпенсионного или пенсионного возраста. Поэтому можно предвидеть, что в будущем дефицит учителей по этому предмету станет еще острее.

Фото: pixabay.com