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Гражданин России попытался вывезти из Латвии через Псковскую таможню шпагу и саблю с нарушением таможенного законодательства. Об этом пишет rus.delfi.lv.

Портал сообщает, что в багажнике легкового автомобиля таможенники и пограничники нашли незадекларированный товар. Россиянин не задекларировал шпагу и саблю ни письменно, ни устно. Никаких разрешительных документов на перемещение культурных ценностей и оружия не представил. Сабля и шпага были изъяты и направлены на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, сабля относится к категории культурных ценностей, как холодное оружие, изготовленное более 50 лет назад. Место изготовления сабли — Австрия (Австро-Венгерская империя), время создания — вторая половина XIX века, при изготовлении использован металл и кожевенный материал.

Шпага также относится к категории культурных ценностей, как холодное оружие, изготовленное более 50 лет назад, гласит заключение эксперта. Австрийская шпага военных чиновников, образца 1911 года, изготовлена в Австрии (Австро-Венгерская империя) в 1911-1918 годах. Экспертиза показала, что шпага и сабля относятся к категории клинкового холодного оружия колюще-рубящего, колюще-режущего действия и изготовлены промышленным способом.

В отношении гражданина России возбуждены дела об административных правонарушениях.

Фото: flickr.com/photos/baillypommery