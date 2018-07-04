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3 июля в рижском районе Югла был замечен лось, который растерянно метался вдоль дороги. Видео с парнокопытным обитателем леса было опубликовано в Twitter на странице BreakingLV.

Напомним, 29 июня сотрудники Рижской муниципальной полиции получили сразу несколько вызовов в рижский район Милгравис, где также разгуливал лось, который вышел на дорогу и создал несколько опасных ситуаций.

Фото: pixabay.com