Нашествие лосей: по Риге бегал еще один парнокопытный (1)
Общество | 4 июля 2018 года, 14:44
3 июля в рижском районе Югла был замечен лось, который растерянно метался вдоль дороги. Видео с парнокопытным обитателем леса было опубликовано в Twitter на странице BreakingLV.
Vakar #Jugla #Rīga #Latvija nomaldījies un pastaigājies alnis.— BreakingLV (@breakinglv) 4 июля 2018 г.
Raimonds Rudņickis (FB) https://t.co/BavSwiskII pic.twitter.com/1AMPPEcGRI
Напомним, 29 июня сотрудники Рижской муниципальной полиции получили сразу несколько вызовов в рижский район Милгравис, где также разгуливал лось, который вышел на дорогу и создал несколько опасных ситуаций.
Фото: pixabay.com
Лучше пусть парнокопытные бегают, чем профашистское отродие!
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