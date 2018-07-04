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В субботу, 30 июня, сотрудники Рижской муниципальной полиции задержали мужчину, который хотел украсть велосипед, пристегнутый у здания Рижской думы.

В тот момент, когда вор пытался сесть на двухколесный транспорт, из Рижского самоуправления выбежал полицейский, который после короткой погони задержал негодяя.

Стражи порядка собирались передать 31-летнего мужчину сотрудникам Госполиции, однако нарушитель пытался избежать наказания, заявив, что вместо него он может мыть полы в Рижской думе. К просьбе мужчины полицейские не прислушались и он был передан сотрудникам Госполиции для начала уголовного процесса.

За воровство закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Однако за это преступление также могут назначить денежный штраф или принудительные работы.

Фото: скриншот из видео