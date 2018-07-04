Мурниеце о холокосте: этот ад на земле не должен повториться (23)

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Общество | 4 июля 2018 года, 16:39

Холокост - это предупреждение истории о том, каковы могут быть последствия нетерпимости, разжигания розни и расизма, заявила на мероприятии памяти жертв геноцида евреев спикер Сейма Инара Мурниеце.

В минуте молчания и возложении цветов к мемориалу жертвам геноцида евреев приняли участие примерно 500 человек, в том числе президент Латвии Раймонд Вейонис, премьер-министр Марис Кучинскис, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, вице-мэр Риги Андрис Америкс, иностранные послы, представители еврейской общины.

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Мурниеце напомнила присутствующим о событиях 4 июля 1941 года, когда была сожжена Большая хоральная синагога со всеми находящимися там людьми. "Тысячи жизней были прерваны из-за одной только национальной принадлежности, это был ад на земле", - сказала спикер.

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По словам Мурниеце, эти события не имеют ни срока давности, ни оправдания, а увековечение памяти жертв и изучение холокоста являются моральным и политическим долгом Латвии и всего мира. "Холокост является предупреждением истории о том, что может произойти, если на государственном уровне разжигаются нетерпимость, агрессия, ненависть и расизм", - заявила спикер.

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Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что и в наши дни "призраки 20-го века" никуда не исчезли - конфликты и военные действия происходят во многих регионах. "В обществе находится почва для ксенофобии и вражды. Надежду внушает память о жутких событиях прошлого", - заявил глава государства.

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Фото: flickr.com

Комментарии 23
брек1 час назад
Госпожа националистка,вы вспомните,кто принимал активное участие в холркосте,на территории Латвии!!!
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Ъ1 час назад
пипец,траурное мероприятие а Ринька лыбу давит,да и все высказывания что Мурнице что Вейониса звучат лицимерно,упыри!
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НКВД1 час назад
Всё они прекрасно помнят и продолжают чевствовать солдат
卐WAFFEN-SS卐 как героев прекрастно зная что на руках этих вояк кровь сотен тысяч невинно убиенных.Их лицемерие не знает границ.
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