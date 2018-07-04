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Холокост - это предупреждение истории о том, каковы могут быть последствия нетерпимости, разжигания розни и расизма, заявила на мероприятии памяти жертв геноцида евреев спикер Сейма Инара Мурниеце.

В минуте молчания и возложении цветов к мемориалу жертвам геноцида евреев приняли участие примерно 500 человек, в том числе президент Латвии Раймонд Вейонис, премьер-министр Марис Кучинскис, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, вице-мэр Риги Андрис Америкс, иностранные послы, представители еврейской общины.

Мурниеце напомнила присутствующим о событиях 4 июля 1941 года, когда была сожжена Большая хоральная синагога со всеми находящимися там людьми. "Тысячи жизней были прерваны из-за одной только национальной принадлежности, это был ад на земле", - сказала спикер.

По словам Мурниеце, эти события не имеют ни срока давности, ни оправдания, а увековечение памяти жертв и изучение холокоста являются моральным и политическим долгом Латвии и всего мира. "Холокост является предупреждением истории о том, что может произойти, если на государственном уровне разжигаются нетерпимость, агрессия, ненависть и расизм", - заявила спикер.

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что и в наши дни "призраки 20-го века" никуда не исчезли - конфликты и военные действия происходят во многих регионах. "В обществе находится почва для ксенофобии и вражды. Надежду внушает память о жутких событиях прошлого", - заявил глава государства.

Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienā pieminam tos daudzos nevainīgos cilvēkus, kuri gāja bojā noziedzīga režīma rezultātā 1941.gadā pic.twitter.com/JREBplCfFm — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) 4 июля 2018 г.

Pieminot ebreju tautas genocīda upurus, katram ir iespēja padomāt, kā pats rīkotos melnajos vēstures notikumos. #ŽanisLipke #4.jūl Foto:LETA pic.twitter.com/Nq1JtD5O5l — Dana Reizniece-Ozola (@DanaReiznieceOz) 4 июля 2018 г.

Фото: flickr.com