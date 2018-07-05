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Госполиция информирует, что с 5 июля вступают в силу новые штрафы для автоводителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД). Поправки к закону о дорожном движении были одобрены Сеймом Латвии перед праздником Лиго. В своем аккаунте в Facebook правоохранительные органы представили инфографику, где указано сколько придется заплатить за то, или иное нарушение.

Водитель и пассажиры транспортных средств обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а водители и пассажиры мопедов, мотоциклов, трициклов и квадрациклов не могут участвовать в дорожном движении без застегнутого защитного шлема на голове (ст.25.4 и 25.5).

Нарушение этих правил ранее влекло за собой предупреждение или штраф на сумму до 30 евро. Новое наказание предусматривает предупреждение или штраф на сумму от 30 до 70 евро.

Во время движения запрещено использовать мобильный телефон, планшет, ноутбук или иного устройства для ввода данных. Исключение составит наличие гарнитуры (hands-free). До сих пор запрет касался только разговоров по телефону. Наказание было в виде предупреждения или штрафа на сумму до 15 евро, а станет от 25 до 100 евро.

Перед любым маневром — началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, остановкой транспортного средства и т.п. — водитель обязан убедиться в безопасности дорожного движения и в том, что это не создаст помех другим участникам дорожного движения, подать предупреждающий сигнал световыми указателями поворотов, а при их отсутствии или неисправности — рукой соответственно маневру (ст. 57 ПДД).

До сих пор штраф для мотоциклов (мопедов и др.) был 7 евро, для машин — 15 евро, в иных случаях предупржедние. А будет - для мотоциклов (мопедов и др.) — 7 евро, для машин — от 15 до 30 евро.

Водитель в зависимости от скорости движения должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения в случае его торможения, а также необходимый интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения (ст.105 ПДД). Сейчас наказывается предупреждением или штрафом 15 евро. Будет - штраф от 30 до 70 евро.

Более сурово будет наказываться так называемое агрессивное вождение. Запрещается специально создавать заносы, в том числе резкое торможение, которое может создать опасность для движения, если это не вызвано безопасностью, а также движение на мотоциклах (мопедах) на одном колесе (так называемый, дрифт) не только на дороге, но и в любых других местах, где возможно движение транспорта, — на стоянках, плацах, во дворах.

Дрифт разрешен лишь во время специальных спортивных мероприятий. Сейчас штрафа не предусмотрено, а с 5 июля от будет составлять от 70 до 280 евро.

При перевозке детей, рост которых не превышает 150 см, на транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должны быть установлены специальные кресла или подставки, которые соответствую возрасту и весу ребенка (ст. 185 ПДД). До сих пор можно было отделаться предупреждением или штрафом в 15 евро. А теперь штраф составит от 30 до 70 евро.