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Оккупация закончилась уже 27 лет назад, а слова советского времени в Латвии используют до сих пор. Многолетний глава музея оккупации Латвии Вальтерс Ноллендорфс возмущен тем, что журналисты Латвийского телевидения во время трансляции с шествия Вселатвийского праздника песни и танца использовали слово "коллектив", вместо латышского названия.

"Одно слово доминировало на протяжении всего репортажа о шествии на ЛТВ - "коллектив". Неужели в независимой Латвии нужно продолжать использовать это слово, введенное коммунистической идеологией коллективизма?", - письмо с таким содержанием многолетний директор музея оккупации направил главе ЛТВ Ивару Белте, а также некоторым латвийским изданиям, в том числе газете Latvijas Avīze, журналу Ir. Послание также опубликовано на портале latviesi.com.

"На известных мне языках люди в демократическом обществе добровольно создают группы, сборы, ансамбли, хоры, оркестры, организации, но не коллективы. Согласно грамматике слово "коллектив" является прилагательным, которое используют с каким-то существительным; только в коммунистической идеологии оно стало существительным, которому нет места в свободном, демократическом обществе. Но сегодня его использовали без необходимости и без смысла использовали в соединениях "XX хор... этот коллектив", "Сбор XX народных танцев ... этот коллектив" и так далее. Если уж "хор" или "сбор", то почему не хор и сбор на протяжении всего репортажа?", - вопрошает Валтерс Ноллендорфс.

По его словам, пришло последнее время осознать, что советская оккупация закончилась, но это забыли те, кто имеет самую большую возможность создавать культуру латышского языка - репортеры телевидения, радио и прессы.

По мнению Ноллендорфа слову "коллектив" надо присвоить титул не только "антислово года", но и "антислова столетия".

Пользователи соцсети Twitter стали активно обсуждать вопрос употребления слова "коллектив". Кто-то выразил недоумение по поводу того, что это слово исходит от советской власти, а были и такие, кто указал, что настало последнее время, когда нужно отказаться от употребления "советчины".

Tikai uzziņai: periodikas datubāzē redzams, ka Latvijā līdz 1940. gada jūnijam (ar nedaudziem izņēmumiem kopš 1937. gada) vārds "kolektīvs" lietots vienīgi par īpašības vārdu. Lietvārds "kolektīvs" toreiz plaši lietots tikai Padomju Savienības latviešu presē (līdz 1937. gadam). — Aldis Lauzis (@AldisLauzis) 2 июля 2018 г.

Lieliski! Vienreiz tam nelaimīgajam "kolektīvam" jāpieliek punkts. Un kad vēl labāk būtu, ja ne tagad, Latvijas simtgadē, Dziesmu un deju svētku gājiena ietvarā?https://t.co/L3Sqnp89H5 #DzSv — Atis Lejiņš (@AtisLejins) 4 июля 2018 г.

Publikācijās žurn."Latvijas Skola","Padomju Latvijas Skola" redzams, ka jau ar 1940.g.vasaru audzināšanā tiek ieviests jēdziens"kolektīvs" un doma,ka indivīds nav nekas,tikai kolektīvam ir nozīme. PSRS audzināšanas speciālisti diemžēl bija spēcīgi: https://t.co/VlaPQ0VCOx — Vineta Poriņa (@VinetaPorina) 3 июля 2018 г.

Gada nevārda kandidāts: padomju ideoloģijas dēļ ieviestais "kolektīvs", kas pilnīgi nevajadzīgi tiek izmantots latviskā "koris" vai "deju kopa" vietā. Paldies, prof. Valter Nollendorf un @VinetaPorina , par vērību! https://t.co/wP3yHuYAhc — Gada vārds (@gadavards) 3 июля 2018 г.

#DzSv Visur dzird tikai: kolektīvs, kolektīvs... Kāpēc nevaram lietot tam labi piemērotu latviešu valodas vārdu "kopa"? — Atis Lejiņš (@AtisLejins) 2 июля 2018 г.

Man tas vārds ''kolektīvs'' sen jau griež ausīs un esmu gadiem protestējusi,bet bez rezultātiem . — Zigrida Daskevica (@ZigaD21) 3 июля 2018 г.

'Koris' (Chor, choir, chœur) ir tāds pats svešvārds kā 'kolektīvs'. — Armands Strazds (@strazds) 3 июля 2018 г.

Согласно Википедии

Коллектив (от лат. collectivus — собирательный) — группа, совокупность людей, работающих в одной организации, на одном предприятии, служащие в одном формировании, объединенных совместной деятельностью в рамках какой-либо организации, цели.

По виду деятельности различают трудовые, учебные, воинские, спортивные, художественной самодеятельности и другие коллективы. В более широком смысле — люди, объединенные общими идеями, интересами, потребностями.

В советское время это слово приобрело иное идеологоческое значение.

Коллективисты полагают, что для развития личности полезна включенность в коллектив, под чем могут подразумевать различные понятия — группу людей, социальный класс, всё общество, нацию, государство.

Формой коллективизма индустриального общества является социализм.

фото: Музей оккупации