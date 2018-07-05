Глава Музея оккупации возмущен советским словом "коллектив" на Празднике песни (25)

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Общество | 5 июля 2018 года, 08:13

Оккупация закончилась уже 27 лет назад, а слова советского времени в Латвии используют до сих пор. Многолетний глава музея оккупации Латвии Вальтерс Ноллендорфс возмущен тем, что журналисты Латвийского телевидения во время трансляции с шествия Вселатвийского праздника песни и танца использовали слово "коллектив", вместо латышского названия.

"Одно слово доминировало на протяжении всего репортажа о шествии на ЛТВ - "коллектив". Неужели в независимой Латвии нужно продолжать использовать это слово, введенное коммунистической идеологией коллективизма?", - письмо с таким содержанием многолетний директор музея оккупации направил главе ЛТВ Ивару Белте, а также некоторым латвийским изданиям, в том числе газете Latvijas Avīze, журналу Ir. Послание также опубликовано на портале latviesi.com.

"На известных мне языках люди в демократическом обществе добровольно создают группы, сборы, ансамбли, хоры, оркестры, организации, но не коллективы. Согласно грамматике слово "коллектив" является прилагательным, которое используют с каким-то существительным; только в коммунистической идеологии оно стало существительным, которому нет места в свободном, демократическом обществе. Но сегодня его использовали без необходимости и без смысла использовали в соединениях "XX хор... этот коллектив", "Сбор XX народных танцев ... этот коллектив" и так далее. Если уж "хор" или "сбор", то почему не хор и сбор на протяжении всего репортажа?", - вопрошает Валтерс Ноллендорфс.

По его словам, пришло последнее время осознать, что советская оккупация закончилась, но это забыли те, кто имеет самую большую возможность создавать культуру латышского языка - репортеры телевидения, радио и прессы.

По мнению Ноллендорфа слову "коллектив" надо присвоить титул не только "антислово года", но и "антислова столетия".

Пользователи соцсети Twitter стали активно обсуждать вопрос употребления слова "коллектив". Кто-то выразил недоумение по поводу того, что это слово исходит от советской власти, а были и такие, кто указал, что настало последнее время, когда нужно отказаться от употребления "советчины".

Согласно Википедии

Коллектив (от лат. collectivus — собирательный) — группа, совокупность людей, работающих в одной организации, на одном предприятии, служащие в одном формировании, объединенных совместной деятельностью в рамках какой-либо организации, цели.

По виду деятельности различают трудовые, учебные, воинские, спортивные, художественной самодеятельности и другие коллективы. В более широком смысле — люди, объединенные общими идеями, интересами, потребностями.

В советское время это слово приобрело иное идеологоческое значение.

Коллективисты полагают, что для развития личности полезна включенность в коллектив, под чем могут подразумевать различные понятия — группу людей, социальный класс, всё общество, нацию, государство.

Формой коллективизма индустриального общества является социализм.

фото: Музей оккупации

Комментарии 25
Смех1 час назад
Простительно,русофобский старый пердун просто выжил уже из ума,а в совковые времена наверное до хрипоты и со слезами на глазах пел гимн СССР
3
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Garik1 час назад
Действительно, какое грубое, чисто оккупационное слово "коллектив". Давайте уже по нашему - нежно, по лАтвиески - прайдс!
4
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Динго1 час назад
Да... Этот этнос явно не здоров...
3
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