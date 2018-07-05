Общество |

С июля плата за провоз клиентов по маршрутам аэропорт "Рига" — центр и аэропорт "Рига" — Юрмала (Майори) не должна превышать 25 евро, а поездка из аэропорта в другие районы Риги должна быть не дороже 30 евро, такое решение принял на внеочередном собрании Латвийский профсоюз таксистов.

Как сообщил глава профсоюза Геннадий Аксенов, профсоюз готов активно сотрудничать с правительственной рабочей группой и делиться опытом, но у него вызывает опасения намерение Министерства сообщения возобновить прежний порядок, когда услуги такси на территории аэропорта можно было оказывать лишь с разрешения аэропорта.

"Горько от того, что публично преподносится так, что

таксомоторные перевозки являются главной неупорядоченной отраслью в большой стране, за разрешении ситуации в которой с энтузиазмом взялось даже Министерство иностранных дел. Обществу пытаются навязать мнение, что должно быть как раньше — в аэропорту работают лишь "особые" перевозчики, а остальным это запрещено или можно, но на невыгодных условиях", - отмечает Аксенов.

Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис во вторник после совещания коалиционных партий сообщил, что рабочая группа в течение двух недель должна подготовить конкретные предложения по разрешению ситуации со стоимостью поездок на такси из аэропорта "Рига", Рижского железнодорожного вокзала и Рижского пассажирского морского порта. В состав рабочей группы войдут представители министерств сообщения, юстиции, экономики и внутренних дел.

Министр экономики Арвил Ашераденс тогда заявил, что в этой сфере следует установить фиксированный тариф или ценовые потолки.

В свою очередь глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич ранее также пообещал навести порядок в этом вопросе. Теперь же, после решения профсоюза такси об установлении потолков платы, Ринкевич выразил удовлетворение по этому поводу и назвал решение профсоюза "шагом в правильном направлении", о чем сообщил в Twitter.

Solis pareizā virzienā, bet nozare jebkurā gadījumā jāsakārto:

Līdz 25 eiro no lidostas līdz Vecrīgai: tā taksometru arodbiedrība nolemj ārkārtas sapulcē

4. jūlijs, 2018 https://t.co/KMa5RSryX8 https://t.co/trte5KNU2l pic.twitter.com/G9eRn1DEZr — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 4 июля 2018 г.

Пользователи соцсети назвали "потолки цен" легализацией бандитизма.

Возмущается новыми расценками депутат Сейма Вейко Сполитис.

"Это что за профсоюз такой? Меня от Саласпилса до аэропорта "Рига" обычно за 20 евро довозят, с taxify в пределах 15€", - пишет политик.

Пользователь Ольгертс Типанс считает, что это узаконенный грабеж.

"25 евро — это по меньшей мере двойная цена. Если с таксистами государство не может решить проблему, то обязанностью рижского аэропорта будет предупреждать пассажиров об этом и рекомендовать использовать автобус", - пишет пользователь.

Другие комментаторы вообще указали, что это узаконенный бандитизм, а потолки являются легализацией коммунизма.

Фото: Роман Кокшаров/f64