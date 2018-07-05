От 25 до 30 евро: профсоюз такси сам установил потолки от аэропорта "Рига" (5)

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Общество | 5 июля 2018 года, 07:13

С июля плата за провоз клиентов по маршрутам аэропорт "Рига" — центр и аэропорт "Рига" — Юрмала (Майори) не должна превышать 25 евро, а поездка из аэропорта в другие районы Риги должна быть не дороже 30 евро, такое решение принял на внеочередном собрании Латвийский профсоюз таксистов.

Как сообщил глава профсоюза Геннадий Аксенов, профсоюз готов активно сотрудничать с правительственной рабочей группой и делиться опытом, но у него вызывает опасения намерение Министерства сообщения возобновить прежний порядок, когда услуги такси на территории аэропорта можно было оказывать лишь с разрешения аэропорта.

"Горько от того, что публично преподносится так, что
таксомоторные перевозки являются главной неупорядоченной отраслью в большой стране, за разрешении ситуации в которой с энтузиазмом взялось даже Министерство иностранных дел. Обществу пытаются навязать мнение, что должно быть как раньше — в аэропорту работают лишь "особые" перевозчики, а остальным это запрещено или можно, но на невыгодных условиях", - отмечает Аксенов.

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Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис во вторник после совещания коалиционных партий сообщил, что рабочая группа в течение двух недель должна подготовить конкретные предложения по разрешению ситуации со стоимостью поездок на такси из аэропорта "Рига", Рижского железнодорожного вокзала и Рижского пассажирского морского порта. В состав рабочей группы войдут представители министерств сообщения, юстиции, экономики и внутренних дел.

Министр экономики Арвил Ашераденс тогда заявил, что в этой сфере следует установить фиксированный тариф или ценовые потолки.

В свою очередь глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич ранее также пообещал навести порядок в этом вопросе. Теперь же, после решения профсоюза такси об установлении потолков платы, Ринкевич выразил удовлетворение по этому поводу и назвал решение профсоюза "шагом в правильном направлении", о чем сообщил в Twitter.

Пользователи соцсети назвали "потолки цен" легализацией бандитизма.

Возмущается новыми расценками депутат Сейма Вейко Сполитис.

"Это что за профсоюз такой? Меня от Саласпилса до аэропорта "Рига" обычно за 20 евро довозят, с taxify в пределах 15€", - пишет политик.

Пользователь Ольгертс Типанс считает, что это узаконенный грабеж.

"25 евро — это по меньшей мере двойная цена. Если с таксистами государство не может решить проблему, то обязанностью рижского аэропорта будет предупреждать пассажиров об этом и рекомендовать использовать автобус", - пишет пользователь.

Другие комментаторы вообще указали, что это узаконенный бандитизм, а потолки являются легализацией коммунизма.

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Фото: Роман Кокшаров/f64

Комментарии 5
****36 минут назад
А харя у таксистов не треснет?
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Капитализм1 час назад
Узнай цену, не хочешь не едь.
Или давайте мляди потолки и на другие цены обсудим, например медицину и страховку!
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Patriot1 час назад
Domàju, ka lidostas pasazierus drìkstètu apkalpot tikai tie taksmetru pakalpojumu uznèmumi, pret kuriem VID nebùtu nekàdu iebildumu. Tie kas godìgi maksà nodoklus arì neapkràps savus klientus.
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