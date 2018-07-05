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7 июля на площади Негю, с 8:00 до 18:00, в честь празднования столетия Латвии на Рижском Центральном рынке соберутся представители различных регионов Латвии – торговцы, ремесленники, художники, танцоры и певцы. На Празднике краев у посетителей Центрального рынка будет возможность насладиться вкусами продуктов, характерных для каждого региона, сообщает Riga.lv.

Параллельно торговле, с 10:00 до 16:00 часов на площади Негю пройдет концерт, посвященный Празднику краев, на котором выступят латышские народные танцевальные группы, в том числе и коллективы из Ирландии - “Karbunkulis”, “Varavīksne” и “Sienāzītis”. Зрителей также порадует группа современных танцев “STOPTIME Dance Studio" из Даугавпилса, а с музыкальной программой Sveiciens Latvijas novadiem выступит группа "Buras".