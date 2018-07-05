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Госполиция перехватила уже два дрона в местах проведения Праздника песни и танца, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Госполиции Инт Кюзис. Об этом пишет NRA.

Он указал, что правоохранительные органы заботятся о безопасности. По словам Кюзиса, пойманные беспилотные дроны не соответствовали необходимым стандартам для их использования на таких мероприятиях и могли упасть на участников праздника или зрителей.

Праздничные мероприятия может снимать сверху только организаторский дрон. Позже снятые им видеоматериалы можно будет использовать без ограничений авторскими правами, со ссылкой на архив Латвийского национального центра культуры, отметил Кюзис.

Начальник Госполиции напомнил, что любое самовольное использование дронов на праздничных мероприятиях запрещено и за это грозит штраф.

Ранее сообщалось, что во вторник, 3 июля, в 11:37 сотрудники Госполиции задержали у стадиона Daugava человека, который запускал беспилотный летательный аппарат в зоне, где это запрещено.

Правоохранительные органы напомнили, что с 30 июня по 9 июля запуск дронов запрещен над всеми местами проведения мероприятий, связанных с Праздником песни и танца.

За подобные действия предусмотрена административная ответственность — денежный штраф от 150 до 300 евро для физических лиц или от 700 до 1500 евро для юридических.

В Госполиции также заметили, что пока что праздник проходит спокойно и есть основания полагать, что так и продолжится.

XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца пройдет в Риге до 8 июля.