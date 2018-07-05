Треть жителей Латвии заявили, что их не обслуживают на госязыке (3)
Чуть больше трети жителей Латвии заявили, что сталкивались с ситуацией, когда их обслуживали не на латышском языке, свидетельствуют данные опроса Kantar TNS, пишет Skaties.lv .
34% опрошенных в возрасте от 18 до 60 лет заявили, что до сих пор сталкиваются с ситуацией, когда обслуживающий персонал разговаривает с ними не на госязыке. Однако 60% респондентов в такую ситуацию не попадали, а у 6% нет мнения на этот счет.
В последнее время Центр госязыка (ЦГЯ) стал получать все больше сообщений о подобных случаях, указали в ЦГЯ.
Как ранее писал Mixnews, Национальное объединение Visu Latvijai!—Tēvzemei un Brīvībai/LNNK(VL-TB/LNNK) предложило поправки к закону о труде, предусматривающие, что работник при выполнении обязанностей имеет право общаться с жителями Латвии только на государственном языке.
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