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В Латвии становится все меньше возможностей бесплатно попасть к детскому зубному врачу. Есть медицинские учреждения, где своей очереди на лечение нужно ждать два года, хотя год назад период ожидания составлял не больше 12 месяцев. Также все чаще маленьким пациентам из регионов приходится отправляться в столицу, потому что в областях сокращается число детских зубных врачей. Об этом пишет Skaties.lv.

Например, мама двоих детей Алена из Цесиса два года назад записала своего младшего сына, 11-летнего Федора на бесплатную консультацию к дантисту в Стоматологическом институте. Когда она отвезла своего старшего сына на срочное лечение зубов, Алена узнала, что у младшего сына очередь подойдет через три недели.

По ее словам, если бы очередь не подошла, Алена планировала записать сына к платному стоматологу. Так поступают и другие родители: выяснив, что очередь к детскому зубному врачу длится два года, не все остаются ждать.

"Большая часть говорят "спасибо" и ищут другое учреждение, но такова ситуация на данный момент: у нас столько врачей, сколько есть, принять всех детей Латвии мы тоже не можем в одном учреждении", - призналась регистратор пациентов Стоматологического института Лиена Ворошкова.

Сейчас очереди на бесплатное лечение зубов в Стоматологическом институте ждут 4000 маленьких пациентов. Часть из них записаны на процедуру общего наркоза, поскольку ее бесплатно можно сделать только в упомянутом медицинском учреждении.

Например, один четырехлетний пациент ждал очереди на лечение зубов с общей анестезией ждал больше года. Но тогда ему требовалось поставить пломбы в четыре дырки, а теперь ему нужно вылечить уже семь зубов.

Вице-президент Латвийской ассоциации зубных врачей, стоматолог и профессор Анда Брикмане заявила, что есть много причин таких длинных очередей. По ее словам, родители ведут своих детей на профилактические осмотры и к гигиенистам, а также врачи института вынуждены обслуживать детей со всех регионов.

"В регионах нет бесплатных врачей - это раз. Взрослые платят за себя, не знаю, почему они и за детей не платят... Но, если все это так дорого, почему нельзя просто взять зубную щетку, зубную пасту и почистить зубы? Он до десяти лет не может их сам почистить. Если мы сами не будем учить детей это делать, мы утонем в этих очередях", - заявила вице-президент ассоциации.

В Национальной службе здравоохранения отметили, что существует много медицинских учреждений, где детей принимают бесплатно в течение нескольких недель. Узнать о них можно позвонив по телефону 80001234 или на сайте www.piearsta.lv. Однако в службе признались, что в регионах действительно сокращается число зубных врачей, которые бесплатно лечат детей.

"Этих врачей становится меньше, поскольку, когда они разрывают договор, на их место не приходят новые доктора. Второй причиной является то, что в работе с детьми есть своя специфика и не все врачи на это готовы", - заявила представитель службы Санита Янка.

Фото: pixabay.com