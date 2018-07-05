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Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов сообщил РИА Новости, что Полиция безопасности задержала его в Риге "для беседы" на 12 часов.

Это произошло накануне вечером, когда Роженцов прилетел из Москвы.

"<…> Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", — рассказал он.

Роженцов является гражданином Латвии, в Ригу он прилетел по работе.

Фото: facebook.com/valentin.rozencov