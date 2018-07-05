В Риге задержан шеф-редактор Sputnik Латвия (5)
Общество | 5 июля 2018 года, 12:33
Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов сообщил РИА Новости, что Полиция безопасности задержала его в Риге "для беседы" на 12 часов.
Это произошло накануне вечером, когда Роженцов прилетел из Москвы.
"<…> Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", — рассказал он.
Роженцов является гражданином Латвии, в Ригу он прилетел по работе.
Фото: facebook.com/valentin.rozencov
Источник: РИА Новости
ночью в кабинетах, видимо полицейским ПБ было скучно вот они и пообщались с умным человеком из Москвы, утолили жажду знаний и утром отпустили, в 37 после беседы растреливали
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Пидоров топить в унитазе!!!!
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Банда в своём репертуаре. ПБ это бандиты под руководством государства.
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