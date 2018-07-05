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На улице Краста в Риге начат ремонт железобетонного водопровода протяженностью 2135 метров, сообщил представитель муниципального предприятия Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

Водопровод будет ремонтироваться бестраншейным методом. Обновить планируется участок водопровода от улицы Огрес до путепровода Островного моста к ул. Лачплеша. Завершить ремонтные работы предполагается в сентябре.

Как указал представитель Rīgas ūdens, реновация водопровода необходима для безопасности и улучшения водоснабжения. Затраты на ремонт составят 1,2 млн евро.

Во время ремонта водопровода введены небольшие ограничения на движение транспорта, но заторов пока не наблюдается.