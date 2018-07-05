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С 2019 года лицам, которые не платят взносы социального страхования и не вносят добровольные взносы, будет полагаться основная корзина услуг здравоохранения, в которую планируется включить также лечение онкологических заболеваний и диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщила журналистам министр здравоохранения Анда Чакша, со следующего года услуги здравоохранения будут разделены на две корзины - основную и полную.

В основную корзину включены неотложная помощь, в том числе помощь беременным и родовспоможение, государственный скрининг рака и процедуры для пациентов с почечной недостаточностью, услуги семейного врача, диагностические исследования по направлению семейного врача, лечение и компенсируемые лекарства пациентам с психическими заболеваниями, зависимостями, сахарным диабетом и инфекционными заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез и др.).

В полную корзину, полагающуюся застрахованным государством группам жителей, легально работающим и лицам, внесшим добровольные взносы, входят первичное здравоохранение, здравоохранение на дому, лабораторные исследования по направлению врача-специалиста, лечение в дневном стационаре и больнице, медицинская реабилитация, помощь акушерок и врачей-специалистов, все компенсируемые лекарства и медицинские устройства, психотерапевтическая и психологическая помощь, покрытие расходов на лечение в других странах ЕС и Европейской экономической зоны.

С 2019 года по-прежнему за все оплачиваемые государством медицинские услуги необходимо будет вносить пациентские взносы, добавила Чакша.

Корзины услуг здравоохранения еще должно утвердить правительство.

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