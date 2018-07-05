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Покупатели Maxima Express почти в три раза чаще отдают предпочтение готовым блюдам, а также полезным закускам, свежим фруктам и овощам по сравнению с магазинами среднего формата Maxima X. Такой вывод был сделан, основываясь на результатах продаж за первый месяц существования магазина Maxima малого формата.

“Магазин Maxima Express был создан, чтобы предложить людям то, что им необходимо в первую очередь, подстраиваясь под образ жизни и нужды покупателей. Спрос со стороны покупателей подтверждает – это было верное решение, потому что первым выбором покупателей Maxima Express в этом месяце были подходящие для повседневной спешки и удобные с точки зрения упаковки продукты, которые служат для легкого перекуса или столь необходимого обеденного приема пищи”, – рассказала Кристине Аболтиня, член правления Maxima Latvija.

По ее словам, в выборе покупателей все более популярными становятся полезные и подходящие для активного образа жизни продукты. Один из наиболее покупаемых продуктов в магазине Maxima Express – это негазированная вода для занятий спортом в подходящей упаковке. Самый покупаемый товар в группе овощей и фруктов – маленькие помидоры Cherry в упаковке, за которыми следуют бананы, цитрусовые и сезонные ягоды.

Аболтиня отметила, что покупатели охотно кладут в свои корзины и готовые блюда, в том числе продукты Meistara Marka. Нравятся покупателям и гиросы, приготовленные на месте в Maxima Express.

Создание магазинов формата Maxima Express является частью инвестиционной программы Maxima Latvija этого года с целью улучшения опыта покупок клиентов, а в целом будет инвестировано более 23 млн евро.

В рамках программы будет реконструировано 15 магазинов в Риге и регионах, а также открыто по крайней мере пять магазинов разного формата по всей Латвии, в том числе Maxima Express.