Европейский парламент отклонил директиву об авторском праве в интернете. Об этом сообщает AP. За введение нового закона проголосовали 278 депутатов, еще 318 — выступили против, 31 — воздержались. Об этом пишет novayagazeta.ru.

Good news, the directive proposal on Internet copyright has been rejected! Thank you everyone! pic.twitter.com/AgjrO9hcow