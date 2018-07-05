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Европейский парламент отклонил директиву об авторском праве в интернете. Об этом сообщает AP. За введение нового закона проголосовали 278 депутатов, еще 318 — выступили против, 31 — воздержались. Об этом пишет novayagazeta.ru.

Good news, the directive proposal on Internet copyright has been rejected! Thank you everyone! pic.twitter.com/AgjrO9hcow — Francisco Gómez (@espectalll) 5 июля 2018 г.

Согласно законопроекту, чтобы проверять нарушение авторских прав, онлайн-платформы должны будут создать специальные фильтры, через которые они будут пропускать тексты, музыку и изображения. В Google заявили, что если за проект проголосуют, то издатели новостей не смогут получать трафик от поисковой системы и Google News.

Ранее комитет Европарламента одобрил законопроект об авторских правах пользователей интернета и средств массовой информации.

"Издатели новостей и артисты, особенно малоизвестные, не получают выгоду, в том числе материальную, от использования онлайн-платформ и новостных агрегаторов", — заявил автор проекта Алекс Восс.

Многие компании выступили против принятия данного законопроекта.

Так Wikipedia приостановила работу на пяти языках, в том числе на латышском, в знак протеста против директивы Европарламента, заявив об угрозе свободе интернета в случае принятия закона.

Вместо статей на странице латышской Wikipedia было обнародовано заявление о предстоящем голосовании в Европарламенте по данному вопросу. В нем, в частности, выражено несогласие с директивой.