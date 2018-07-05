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Предприятие Rīgas meži подготовил новый план по уходу и надзору за лесами в период с 2018 года по 2026 год. План доступен для общественного обсуждения, заявила представитель Рижской думы Дзинтра Аболиня.

Заинтересованные стороны могут ознакомиться с проектом на сайте предприятия и их также призывают высказать свои комментарии и вопросы до 31 июля.

После окончания срока обсуждения проекта обществом заявленные вопросы и комментарии будут обобщены и ответы на них будут опубликованы на сайте Rīgas meži. Также обобщение результатов обсуждения будет заявлено на одобрение в Рижскую думу.

План по уходу и надзору за лесам включает в себя леса и лесные местности, находящиеся на административной территории города Рига (4464 гектара), а также те, которые принадлежат Рижской думе и находятся за административными границами столицы (3873 гектара).

Фото: flickr.com/Kaspars Rinkevics