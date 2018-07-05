Общество |

Еврокомиссия начала проводить опрос, чтобы узнать мнение европейцев о возможном отказе от перехода на зимнее время, пишет KasJauns.

Опрос, который продлится до 16 августа, проводится по просьбе Европарламента.

Респондентам предлагают решить, согласны ли они сохранить переход на летнее и зимнее время или отказаться от этой традиции. Также людям предлагается выбрать, чему они отдают предпочтение - зимнему или летнему времени.

Гражданские инициативы во многих странах Европы показали, что большую часть общества беспокоит переход на летнее время и возвращение к зимнему времени.

За отказ от перевода часов активно выступают Литва, Финляндия и Польша.

Проведенный в марте в Германии опрос показал, что 73% респондентов поддерживают отказ от перехода на летнее время. Однако многие считают, что это вряд ли пройдет в ближайшее время.

Переход Евросоюза на летнее время определяет директива Совета Европарламента. Она также определяет начало и конец летнего времени для стран-членов Евросоюза.

Фото: pixabay.com