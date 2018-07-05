Европа может отказаться от перехода на летнее и зимнее время (17)

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Общество | 5 июля 2018 года, 17:23

Еврокомиссия начала проводить опрос, чтобы узнать мнение европейцев о возможном отказе от перехода на зимнее время, пишет KasJauns.

Опрос, который продлится до 16 августа, проводится по просьбе Европарламента.

Респондентам предлагают решить, согласны ли они сохранить переход на летнее и зимнее время или отказаться от этой традиции. Также людям предлагается выбрать, чему они отдают предпочтение - зимнему или летнему времени.

Гражданские инициативы во многих странах Европы показали, что большую часть общества беспокоит переход на летнее время и возвращение к зимнему времени.

За отказ от перевода часов активно выступают Литва, Финляндия и Польша.

Проведенный в марте в Германии опрос показал, что 73% респондентов поддерживают отказ от перехода на летнее время. Однако многие считают, что это вряд ли пройдет в ближайшее время.

Переход Евросоюза на летнее время определяет директива Совета Европарламента. Она также определяет начало и конец летнего времени для стран-членов Евросоюза.

Фото: pixabay.com

Комментарии 17
Как всегда1 час назад
Латвия в рот воды набрала и выжидает.
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V1 час назад
Давно пора отказаться от этих переходов, особенно тяжело на зимнее переходить!!! Ну где какая польза, какая разница, на час раньше утром свет выключишь, зато на этот же час раньше вечером и включишь. Гореть в аду тому, кто это придумал!!! В природе НЕТ таких понятий как зимнее и летнее. Один м...к в своё время придумал, а миллионам и миллиардам теперь мучиться.
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ал1 час назад
пабрикс сказал что с москвой по одному времю жить не будет!Придётся ехать жить в китай
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