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Пользователи латвийского сегмента Twitter комментируют сообщение о том, что правительство постановило выделить 806 тысяч евро Министерству юстиции, чтобы обеспечить предстоящий в сентябре визит в Латвию папы римского Франциска.

Пользователь Эглис Дамбис обращает внимание на то, что Детская клиническая университетская больница завершила прошлый год с убытками в размере 194 846 евро.

"Детская больница в минусе на 200 000 евро. На визит папы выделили 800 000 евро. Сравниваю несравнимое!?", - написал он.

Bērnu slimnīcai ap 200 000 mīnusā. Pāvestam piešķir 800 000. Salīdzinu nesalīdzināmo!? — Egils Dambis (@EgilsDambis1) 4 июля 2018 г.

Приоритеты правительства также оценивает профиль Astrologi.lv.

"Тибетский и буддистский лидер приехал в Латвию бесплатно и продал билетов на три дня полного зала Skonto. На визит христианского лидера правительство выделило 800 000. Христианская пропорция?", - отмечает он.

Tibetas un budisma atzara garīgais līderis LV ieradās bez maksas un notirgoja biļetēs 3dienu pilnu Skonto zāli. Kristietības atzara garīgā līdera vizītei valdība piešķir 800 000. Kristīga proporcija? Indulgences taču nedalīs! #prioritātes — ASTROLOGI.LV (@AstrologiLv) 3 июля 2018 г.

Возмущение высказывает также пользователь Илзе Аузулаука.

"...не понимаю, почему одна вера в Латвии ставится выше других, разве у нас католическая монополия!?", - пишет она.

Lai tere,ja pavesta vizitei gada laika taisas teret gandriz miljonu,tikai nesaprotu,kapec viena ticiba Latvija tiek stadita aukstak par citam ticibam,vai tad mums ir katolticibas monopols!? — Ilze Auzulauka (@Ilze77777) 3 июля 2018 г.

На безосновательную трату денег указывает член Нацобъединения Андра Каупе.

"Если бы речь шла о масштабном лидере, каким был, например Иоанн Павел II, я бы поддержала. Однако позиция нынешнего папы во многих вопросах вызывает, мягко говоря, недоумение", - пишет Каупе.

Ja būtu runa par tāda mēroga līderi, kāds bija, piemēram, Jānis Pāvils II, es atbalstītu. Taču pašreizējā pāvesta nostāja daudzos jautājumos rada, maigi izsakoties, neizpratni... — Andra Kaupe (@AndraKaupe) 3 июля 2018 г.

Предположение по поводу столь больших затрат высказывает пользователь Арманд.

"Это станет внесенной лептой правящей коалиции, чтобы папа помолился за них перед выборами", - пишет он.

Tā būs valdošās koalīcijas artava lai pāvests par viņiem aizlūdz uz vēlēšanām — Armands (@mainfords) 4 июля 2018 г.

Сумма, выделенная на визит папы, не кажется большой IT-специалисту Эдгару Екабсону.

"Если смогли утвердить выходной, который обойдется в 8 миллионов, то что уж там 800 тысяч", - пишет он.

Ja jau varēja piešķirt brīvdienu, kas izmaksājot tikai 8 miljonus, tad ko tur tie 800 tūkstoši. https://t.co/LX6CWksEnb — Edgars Jēkabsons (@edgarsj) 3 июля 2018 г.

Напомним, папа римский Франциск посетит Латвию 24 сентября. Ранее президент Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", которые предусматривают объявление 24 сентября выходным. По расчетам Министерства экономики, влияние одного дополнительного выходного дня на госбюджет страны составляет 8 миллионов евро.

Фото: flickr.com/Beth Bennett & Gérard Cachon