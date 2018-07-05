Twitter: Детская больница бедствует, а на папу римского тратим 800 тысяч (12)

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Общество | 5 июля 2018 года, 18:14

Пользователи латвийского сегмента Twitter комментируют сообщение о том, что правительство постановило выделить 806 тысяч евро Министерству юстиции, чтобы обеспечить предстоящий в сентябре визит в Латвию папы римского Франциска.

Пользователь Эглис Дамбис обращает внимание на то, что Детская клиническая университетская больница завершила прошлый год с убытками в размере 194 846 евро.

"Детская больница в минусе на 200 000 евро. На визит папы выделили 800 000 евро. Сравниваю несравнимое!?", - написал он.

Приоритеты правительства также оценивает профиль Astrologi.lv.

"Тибетский и буддистский лидер приехал в Латвию бесплатно и продал билетов на три дня полного зала Skonto. На визит христианского лидера правительство выделило 800 000. Христианская пропорция?", - отмечает он.

Возмущение высказывает также пользователь Илзе Аузулаука.

"...не понимаю, почему одна вера в Латвии ставится выше других, разве у нас католическая монополия!?", - пишет она.

На безосновательную трату денег указывает член Нацобъединения Андра Каупе.

"Если бы речь шла о масштабном лидере, каким был, например Иоанн Павел II, я бы поддержала. Однако позиция нынешнего папы во многих вопросах вызывает, мягко говоря, недоумение", - пишет Каупе.

Предположение по поводу столь больших затрат высказывает пользователь Арманд.

"Это станет внесенной лептой правящей коалиции, чтобы папа помолился за них перед выборами", - пишет он.

Сумма, выделенная на визит папы, не кажется большой IT-специалисту Эдгару Екабсону.

"Если смогли утвердить выходной, который обойдется в 8 миллионов, то что уж там 800 тысяч", - пишет он.

Напомним, папа римский Франциск посетит Латвию 24 сентября. Ранее президент Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", которые предусматривают объявление 24 сентября выходным. По расчетам Министерства экономики, влияние одного дополнительного выходного дня на госбюджет страны составляет 8 миллионов евро.

Фото: flickr.com/Beth Bennett & Gérard Cachon

Комментарии 12
Пони51 минуту назад
А когда у нас было по другому,главное понты,местные понторезы готовы за наши налоги всему миру пыль в глаза пускать.А детская больница подождёт,не в первой.
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Cветлана36 минут назад
Мне кажется, что за такое шоу Папа тоже попросит десятину. Для того и прётся.
Я вообще не вижу реальной необходимости шататься по миру сейчас, когда есть скайп.
Разве что срубить-отмыть.
Даже в дотелефонную эпоху влиятельные лица, мне кажется, и то елозили по миру меньше.
Да и в телефонную тоже.
Но чем выше технологии, тем больше почему-то чиновничий аппарат, и тем выше расходы на его содержание.
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dfah34 минуты назад
вероятно туда не входят премии силовым структурам за прекрасно проведеное мероприятие ...а это думаю тысяч под 100 наберется
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