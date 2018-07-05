Общество |

Пропавший по дороге из Германии в Латвию 35-летний житель Тукумса Виталий Трепетчук объявился. Девушка, просившая помощи в поисках, поблагодарила всех неравнодушных людей за отзывчивость и рассказала, что Виталий еще не в Латвии, но вышел на связь.

"Спасибо за помощь, очень быстро среагировали и помогли! Это замечательно,что мир не без добрых людей)", - написала порталу Mixnews Лера Соколова.

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