Пропавший в Германии житель Тукумса объявился, его близкие благодарят за помощь
Общество | 5 июля 2018 года, 20:18
Пропавший по дороге из Германии в Латвию 35-летний житель Тукумса Виталий Трепетчук объявился. Девушка, просившая помощи в поисках, поблагодарила всех неравнодушных людей за отзывчивость и рассказала, что Виталий еще не в Латвии, но вышел на связь.
"Спасибо за помощь, очень быстро среагировали и помогли! Это замечательно,что мир не без добрых людей)", - написала порталу Mixnews Лера Соколова.
Портал Mixnews благодарит своих читателей за помощь, за то, что бстро распространяли информацию.