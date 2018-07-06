"О нас забыли": британских латвийцев расстроил Праздник песни и танца (18)

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Общество | 6 июля 2018 года, 07:13

Приехавшие на Праздник песни и танца соотечественники из Великобритании не обнаружили информацию о том, как вернуться в Латвию и найти на родине работу, пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Они выразили сожаление в связи с тем, что ответственные за реэмиграцию службы не подумали о них, и на празднике нет ни одного стенда с информацией, которая мотивировала бы их вернуться.

На Праздник песни и танца прибыли 2500 латвийцев-эмигрантов из 21 страны. Среди них, возможно, есть те, кто планирует вернуться в Латвию насовсем, сообщает LNT. Однако Министерство охраны среды и регионального развития, ответственное за пилотный проект плана реэмиграции упустила возможность использовать это мероприятие, чтобы убедить потенциальных реэмигрантов вернуться и дать им понять, что государство готово о них позаботиться, отмечает телеканал.

Разочарование тем, что на празднике не нашлось никакой информации о реэмиграции выразили члены танцевального коллектива Sakta из английского Бирмингема. По их словам, было бы неплохо хотя бы получить буклеты с контактами консультантов по реэмиграции в конкретных регионах, так как в интернете их найти не так просто.

"Внутри коллектива мы обсудили то, что со стороны правительства нет никакой инициативы, не организовано никакого места, никакой палатки, в которой мы могли бы получить информацию – например, в Верманском саду, где праздник активно проходит. Мы звонили в министерство и спрашивали, почему нет такой палатки, они нам ответили – к сожалению, мы об этом не подумали", - рассказал участник коллектива Sakta Кристапс Петровскис.

Напомним, ранее живущие в Великобритании латвийцы пожаловались на плохую работу координаторов нового проекта реэмиграции в Латвии.

Вселатвийский праздник песни и танца продлится до 8 июля.

Комментарии 18
И носило меня...3 часа назад
Какие наивные люди,неужели не понятно,что вы чужие на этом праздеике жизни.Все деньги выделеные на вас уже давно распилены,даже на палатку не осталось.Возвращайтесь,вас ждёт не радушный приём,цены выше чем в Англии и воэможность трудоустройства в Лидл,кассиром-грузчиком,аж за 400 евро в месяц Родина жлёт вас!!!
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nelojals3 часа назад
Никому не советую возвращаться. В латвии больше нет жизни.Не возвращайтесь - здесь даже не дно,здесь ДНИЩЕ!
4
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3 часа назад
Во блин,да они там на грядках вообще отупели!А в инете поискать уже ума не хватает или вековая боль не позволяет!
5
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