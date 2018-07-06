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Приехавшие на Праздник песни и танца соотечественники из Великобритании не обнаружили информацию о том, как вернуться в Латвию и найти на родине работу, пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Они выразили сожаление в связи с тем, что ответственные за реэмиграцию службы не подумали о них, и на празднике нет ни одного стенда с информацией, которая мотивировала бы их вернуться.

На Праздник песни и танца прибыли 2500 латвийцев-эмигрантов из 21 страны. Среди них, возможно, есть те, кто планирует вернуться в Латвию насовсем, сообщает LNT. Однако Министерство охраны среды и регионального развития, ответственное за пилотный проект плана реэмиграции упустила возможность использовать это мероприятие, чтобы убедить потенциальных реэмигрантов вернуться и дать им понять, что государство готово о них позаботиться, отмечает телеканал.

Разочарование тем, что на празднике не нашлось никакой информации о реэмиграции выразили члены танцевального коллектива Sakta из английского Бирмингема. По их словам, было бы неплохо хотя бы получить буклеты с контактами консультантов по реэмиграции в конкретных регионах, так как в интернете их найти не так просто.

"Внутри коллектива мы обсудили то, что со стороны правительства нет никакой инициативы, не организовано никакого места, никакой палатки, в которой мы могли бы получить информацию – например, в Верманском саду, где праздник активно проходит. Мы звонили в министерство и спрашивали, почему нет такой палатки, они нам ответили – к сожалению, мы об этом не подумали", - рассказал участник коллектива Sakta Кристапс Петровскис.

Напомним, ранее живущие в Великобритании латвийцы пожаловались на плохую работу координаторов нового проекта реэмиграции в Латвии.

Вселатвийский праздник песни и танца продлится до 8 июля.