LTV7: в Яунпилсском замке траву косят овцы (2)

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Общество | 6 июля 2018 года, 13:25

Проблему приведения газонов в порядок в замковом парке Яунпилса решили необычным способом — уже месяц за это отвечают овцы. Их привлекли к важному делу, чтобы снизить расходы на покос травы, восстановить биологическое разнообразие, а также привлечь туристов в исторический парк, сообщает LTV7.

Идея таких "газонокосилок" была позаимствована у Англии и Ирландии, где этот способ кошения применяется с давних времен. Жители Яунпилса к такому нововведению сначала отнеслись скептически, но сейчас оценили его преимущества.

Однако спустя месяц стало понятно, что травы в парке больше, чем овцы могут съесть.

"Косить все равно придется, но значительно меньше. Детям интересней, да и многие взрослые живых овец вблизи не видели и к ним не прикасались. Поэтому в этой идее много хорошего", — считает Петерис Барановкис, исполнительный директор думы Яунпилсского края.

В этом году хозяйничать в парке животные будут до октября, но, скорее всего, вернутся сюда и следующим летом.

Фото из Flickr/Anne Marie Cunningham

Комментарии 2
Животновод1 час назад
Прекрасно...только помните, что после этого весь газон будет в кругленьких, плотненьких Испражнениях.
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Интересно,40 минут назад
а навес, поилка, пастух - всё как в Гермашке? И платят владельцу овец столько же?
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