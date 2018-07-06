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Проблему приведения газонов в порядок в замковом парке Яунпилса решили необычным способом — уже месяц за это отвечают овцы. Их привлекли к важному делу, чтобы снизить расходы на покос травы, восстановить биологическое разнообразие, а также привлечь туристов в исторический парк, сообщает LTV7.

Идея таких "газонокосилок" была позаимствована у Англии и Ирландии, где этот способ кошения применяется с давних времен. Жители Яунпилса к такому нововведению сначала отнеслись скептически, но сейчас оценили его преимущества.

Однако спустя месяц стало понятно, что травы в парке больше, чем овцы могут съесть.

"Косить все равно придется, но значительно меньше. Детям интересней, да и многие взрослые живых овец вблизи не видели и к ним не прикасались. Поэтому в этой идее много хорошего", — считает Петерис Барановкис, исполнительный директор думы Яунпилсского края.

В этом году хозяйничать в парке животные будут до октября, но, скорее всего, вернутся сюда и следующим летом.

Фото из Flickr/Anne Marie Cunningham