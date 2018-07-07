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Посольство России в Латвии в соцсети Facebook прокомментировало высказывания министра образования Латвии Карлиса Шадурскиса, который считает, что Евгения Лукьянов напрасно думает о российских школах в Латвии.

Дипломатическое ведомство отмечает, что, по всей видимости, господин Шадурскис не знает международного права и не может судить о таком вопросе, как открытие школы с русским языком обучения при консульствах и посольстве России в Латвии.

"С интересом ознакомились с высказыванием министра образования Латвии Карлиса Шадурскиса относительно возможного открытия в Латвии русской школы при Посольстве. Такие посольские школы успешно функционируют в более чем 70 странах мира, в том числе и в соседних с Латвией Финляндии и Швеции. Также хотели бы напомнить, что при Посольстве Латвийской Республики в Москве действует латышская воскресная школа, работу которой курирует только латвийская сторона", - сказано в сообщении.

Также посольство указывает, что главе Минобразования следует ознакомиться с Венской конвенцией, которая гарантирует образование в диппредставительствах.

"Возникает вопрос - о каких "фантазиях" говорит К.Шадурскис, если решение об организации русской школы в принадлежащем Российской Федерации здании является исключительно прерогативой нашей страны? "Принцип экстерриториальности" пока еще никто не отменял. См. Венская конвенция 1961 г.", - сказано в сообщении диппредставительства.

Как сообщал портал Mixnews, министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис прокомментировал идею создавать школы при Российском посольстве и консульствах, пишет nra.lv.

"Создание российских школ в Латвии - это всего лишь фантазия Лукьянова, которая не имеет правовой основы", - сказал министр.

Посол России, критикуя языковую реформу в сфере образования, признал, что РФ обдумывает шаги в контексте усиления латышского языка в школах нацменьшинств. Одна из идей - это создание российских школ в Латвии при посольстве и консульствах России. Лукьянов считает, что это позволило бы быть свободными "от местной методологии и все бы решало российское министерство образования".

Шадурскис в ответ подчеркнул, что усиление латышского языка в системе образования - внутренний вопрос государства.

В Министерстве образования и науки (МОН) пояснили, что в Латвии невозможно основать школу, если ее программа не отвечает ряду правил Кабинета министров. Образовательные программы международных школ также адаптированы к латвийским требованиям, в том числе в отношении освоения латышского языка. Также невозможно основать частное учебное заведение, если его образовательная программа не соответствует требованиям.

Для учреждения учебного заведения необходима лицензия на образовательную программу и аккредитация, подтверждающая ее соответствие нормам латвийского законодательства. В Латвии невозможно создать школы при посольствах. Школы нацменьшинств учреждают самоуправления, и они соответствуют всем выдвинутым государством требованиям, подчеркнули в МОН.

фото Protesti.lv