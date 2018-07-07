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Госинспекция здравоохранения (ГИЗ) по результатам проведенных 2-3 июля проверок качества воды не рекомендует купаться на пляже озера Бабелите в Риге, где констатировано микробиологическое загрязнение, сообщили в ГИЗ.

Во всех остальных 55 официальных местах купания купаться разрешено.

ГИЗ проверяет качество воды на 56 официальных пляжах на взморье и возле внутренних водоемов в течение всего купального сезона - до 15 сентября.

фото maminklub.lv