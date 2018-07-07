В озере Бабелите констатировано микробиологическое загрязнение (1)
Общество | 7 июля 2018 года, 10:53
Госинспекция здравоохранения (ГИЗ) по результатам проведенных 2-3 июля проверок качества воды не рекомендует купаться на пляже озера Бабелите в Риге, где констатировано микробиологическое загрязнение, сообщили в ГИЗ.
Во всех остальных 55 официальных местах купания купаться разрешено.
ГИЗ проверяет качество воды на 56 официальных пляжах на взморье и возле внутренних водоемов в течение всего купального сезона - до 15 сентября.
фото maminklub.lv
Ну так конечно там нельзя уже как минимум пару лет купаться, это же не озеро а грязная лужа.Когда-то лет 15 обратно можно было ещё нормально купаться там,я сам купался.Теперь лучше не ходить,вероятность подхватить аллергию инфекцию или что по хуже очень высока.
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