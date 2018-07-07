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Сегодня в Риге проходит седьмой, предпоследний день Вселатвийского 26-го Праздника песни и 16-го праздника танца, в ходе которого состоятся много мероприятий, посвященных фольклору латышского народа.

В городе витает праздничная атмосфера, на улицах города наблюдаются столпотворения как местных жителей, так и иностранных гостей.

Между тем, не все жителям удаленных уголков Латвии смогли приехать так надолго в столицу. Некоторые люди шлют через соцсети друг-другу приветы, а один из жителей Валмиеры с юмором подошел к этому вопросу и написал очень забавный текст в адрес своей жены, которая продолжает выступать в Риге. Пользователям соцсетей настолько понравилось чувство юмора мужчины, что его пост стали тиражировать, как в Facebook, так и в Twitter.

"Яна! Едь домой! Ягоды надо собирать, горошек опадает. Птицы все склюют. Холодильник пуст. Где моя одежда....Где еще могут быть чистые тарелки? Какие у моих карт пин-коды? а кота надо кормить или он ест только мышей. Почему собака стала худой. Так смотрит на меня (ее тоже надо кормить, а чем?) Как долго надо варить пиццу, а блинчики. как включить стиралку и где лежат те деньги, которые я тебе все время даю. Я хочу мясо...Сколько можно танцевать!!!...ааааа...и красивая соседка тоже куда-то уехала...Черт побери",- написал мужчина.